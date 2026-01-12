Informe muestra reducción de sobrestadía de dominicanos con visa de paseo en Estados Unidos

Foto tomada el 22 de julio de 2025 muestra a dominicanos preparándose para tomar un vuelo en el AILA. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró una disminución en la tasa de permanencia prolongada de los visitantes temporales procedentes de la República Dominicana durante el año fiscal 2024, que abarcó del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.

De acuerdo con el último informe de la agencia federal, se contabilizaron 17,039 salidas tardías o estadías prolongadas de visitantes dominicanos en ese período, lo que representa una reducción del 23 % con respecto al año fiscal 2023, cuando se registraron 22,158 casos.

Esta cifra equivale a una tasa total de estadía excesiva del 3.22 % entre los ciudadanos dominicanos, calculada a partir de las 17,039 estadías excedidas frente a las 528,628 salidas esperadas por las autoridades estadounidenses entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

La reducción de la tasa, que en el año fiscal 2023 fue de 4.74 %, se produjo a pesar de que en 2024 aumentó el número de dominicanos que debían abandonar el país tras ingresar con visas de viajero temporal. En 2023, la cifra de salidas esperadas fue de 467,338.

Del total de salidas esperadas en 2024, 506,640 eran de visas de paseo (B1/B2); 11,351 con visas de intercambio, y 10,637 con otros visados de no inmigrante.

Exceso de estadía por tipo de visado

En el caso de las visas de paseo (B1/B2), se registraron 275 salidas tardías y 14,974 casos en los que no se reportó la salida, para un total de 15,249 estadías excedidas, lo que situó la tasa en 3.01 %.

Entre los visitantes dominicanos con visas de estudiante o intercambio, la tasa de permanencia prolongada alcanzó el 5.78 %. De las 11,351 salidas esperadas, 107 se produjeron después de la fecha límite y 549 no fueron registradas.

En cuanto a otros tipos de visas de no inmigrante -no especificadas-, las autoridades estadounidenses esperaban 10,637 salidas durante el año fiscal. De estas, 79 ocurrieron tras el vencimiento del período autorizado y 1,055 no se registraron, lo que arrojó una tasa de exceso de estadía del 10.7 %.

CBP aclara que los datos se contabilizan por entrada y no por persona, lo que significa que un mismo individuo puede aparecer más de una vez en el informe si incurrió en múltiples excesos de estadía.

Panorama general en EE. UU.

De manera general, la agencia federal identificó 46,657,108 visitantes no inmigrantes que debían salir de Estados Unidos durante el año fiscal 2024, ya fuera por vía aérea o marítima.

De ese total se desprende una tasa de estadía excesiva sospechosa del 1.04 % (482,954 casos) y una tasa total de estadía excesiva del 1.15 % (538,548 casos).

Recomendaciones de la Embajada

Este lunes, la Embajada de Estados Unidos advirtió que una "estadía excedida" en territorio estadounidense puede acarrear consecuencias graves, entre ellas la cancelación de la visa y sanciones penales, y recordó que el formulario I-94 permite conocer el límite legal de permanencia en el país.

La misión diplomática recomendó revisar cuidadosamente dicho formulario "para evitar problemas".

El estatus de admisión puede verificarse en el portal https://i94.cbp.dhs.gov, seleccionando la opción View Compliance.

Como recomendación adicional, la Embajada insta a anotar en el calendario la fecha límite de estadía "admit until" y salir de Estados Unidos en o antes de esa fecha.

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.