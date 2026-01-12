En llamada con Trump, Sheinbaum rechaza la presencia de tropas de EE. UU. en México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le dijo el lunes a su homólogo Donald Trump que la presencia de tropas de Estados Unidos en México "no está sobre la mesa", en medio de nuevas amenazas del magnate republicano sobre una intervención en el país.

El diálogo telefónico ocurrió luego de que Trump amagara el jueves con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga en México, tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Durante la llamada, que Sheinbaum describió como respetuosa, Trump le preguntó su opinión sobre el derrocamiento de Maduro.

"Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución: que estamos en contra de las intervenciones militares", narró la jefa de Estado y precisó que no hablaron más sobre ese tema.

Rechazo a la intervención militar

Al resumir la conversación en su habitual conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que Trump sugirió la presencia de tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles.

"Le dije 'eso no, eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía'", contó Sheinbaum, al reiterar una posición expresada en otras ocasiones.

Más temprano, la presidenta dijo en la red social X que, en la conversación, abordaron "la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones".

Sheinbaum explicó que solicitó la conversación después de que Trump amenazara con realizar ataques terrestres contra los cárteles, que aseguró, "están controlando México".

Resultados en el combate al narcotráfico

La presidenta recordó a su homólogo estadounidense los resultados en el combate al narcotráfico.

"Se ha reducido el 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos (...). Incluso, las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43 %", dijo la mandataria.

Pidió que el gobierno vecino controle el consumo y destacó la incautación de laboratorios, la detención de personas vinculadas con la delincuencia organizada, y la reducción de homicidios en México.

El tema de la seguridad ha sido utilizado por Trump repetidamente para amagar con aranceles hacia México y parar las negociaciones del acuerdo de libre comercio T-MEC, previstas para este 2026.

Ese acuerdo es crucial para la economía de México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.