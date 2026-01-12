EE. UU. condena ataque ruso con misil con capacidad nuclear en Ucrania

Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik el viernes por la madrugada contra Ucrania. ( AFP )

Estados Unidos condenó el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear en Ucrania, calificándolo de "escalada peligrosa e inexplicable".

El misil de alcance intermedio, que no portaba una ojiva nuclear, impactó la madrugada del viernes 9 en una zona de Ucrania cercana a la frontera con Polonia.

Esto "constituye otra escalada peligrosa e inexplicable de esta guerra, inclusive mientras Estados Unidos trabaja con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin al conflicto mediante una solución negociada", declaró la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, ante el Consejo de Seguridad.

"Condenamos los continuos y cada vez más intensos ataques de Rusia contra las instalaciones energéticas de Ucrania y otras infraestructuras civiles", continuó Bruce.

Moscú dijo el lunes que el misil impactó en una fábrica de mantenimiento de aviones en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y que fue disparado en respuesta al intento de Ucrania de atacar una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin, una afirmación que Kiev niega.

Ucrania confirmó el ataque en esa región, pero no dijo si la planta había sido alcanzada.

James Kariuki, embajador interino de Reino Unido ante Naciones Unidas calificó los ataques de "imprudentes".

Detalles y consecuencias del ataque en Ucrania

"Esto amenaza la seguridad regional e internacional y conlleva un riesgo significativo de escalada y de errores de cálculo", dijo.

Además de lanzar el misil Oreshnik, Rusia bombardeó Kiev la madrugada del viernes, lo cual dejó al menos cuatro muertos y a la mitad de los edificios residenciales de la ciudad sin calefacción en medio de temperaturas invernales que oscilaban entre -7 y -15 °C.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, rechazó de plano todas las críticas, asegurando que el ejército ruso no tenía como objetivo la población civil.