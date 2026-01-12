¿Cómo saber cuánto tiempo te puedes quedar en Estados Unidos con una visa de paseo?

Permanecer en los Estados Unidos más allá del tiempo por el que fue admitido conlleva consecuencias graves que van desde la cancelación de la visa hasta sanciones penales. Ante esto, la Embajada de Estados Unidos explicó cómo los visitantes extranjeros pueden evitar una "estadía excedida".

La misión diplomática detalló en su columna semanal "Pregúntale al cónsul" el uso del formulario I-94, o registro de entrada y salida, el cual puede consultarse tanto en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) como en su aplicación móvil, CBP GO.

Este formulario indica el límite legal de permanencia en el país bajo la leyenda admit until (admitido hasta), una fecha que no guarda relación con la fecha de vencimiento de la visa estampada en el pasaporte.

Pasos para revisas fecha límite

La Embajada recomienda revisar "cuidadosamente" el formulario I-94 "para evitar problemas".

El estatus de admisión puede verificarse en el portal https://i94.cbp.dhs.gov, seleccionando la opción View Compliance.

Como recomendación adicional, la misión diplomática insta a anotar en el calendario la fecha límite de estadía o "admit until", y salir de Estados Unidos en o antes de ese día.

"Permanecer en EE. UU. después de esa fecha puede tener consecuencias graves, como la cancelación de la visa, la remoción del país, la inelegibilidad para futuras visas, prohibiciones de reingreso o sanciones penales", advierte la Embajada en su artículo.

Estadías prolongadas en tiempos de Trump

Entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 —correspondiente al año fiscal 2023— Estados Unidos reportó una tasa de permanencia prolongada del 1.45 %, al identificar a 565,155 extranjeros que no notificaron su salida a tiempo o que, directamente, no abandonaron el país, según un informe del CBP.

Para el año fiscal 2024, CBP registró una tasa de estadía excesiva sospechosa del 1.04 % (482,954 casos) y una tasa total de exceso de estadía del 1.15 % (538,548 casos), calculada sobre un total de 46,657,108 salidas esperadas de viajeros no inmigrantes durante ese período.

En el caso de la República Dominicana, las autoridades estadounidenses registraron 15,905 casos de salidas tardías o estadías prolongadas de visitantes dominicanos con visas de paseo y de intercambio durante el año fiscal 2024, con tasas de permanencia del 3.01 % y 5.78 %, respectivamente.

En agosto del año pasado entró en vigor la aplicación de una fianza migratoria anunciada por el Departamento de Estado, como parte de un programa piloto temporal de 12 meses, cuya finalización está prevista para el 5 de agosto de 2026. La medida busca servir como mecanismo disuasorio frente a las estadías prolongadas.

Los dos primeros países incluidos en el programa fueron Malawi y Zambia, pero posteriormente se sumaron más de una veintena de países, siendo los más recientes Venezuela y Cuba.

Cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1 o B2 deberá depositar una fianza de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, monto que será determinado durante la entrevista consular.