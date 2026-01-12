Exagentes de la Policía de NY sentenciados tras abusar sexualmente a mujer ebria en el Bronx

Julio Alcántara Santiago, de 40 años, uno de los acusados de abusar de una mujer ebria en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Dos exagentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fueron sentenciados a libertad condicional por agredir sexualmente a una mujer incapacitada tras una noche de copas en un bar de El Bronx. La sobreviviente del crimen instó a otras víctimas a denunciar sus casos, sin importar quién sea el agresor.

Julio Alcántara Santiago, de 40 años, y Christian García, de 32, fueron sentenciados el viernes en el Tribunal Supremo del Bronx tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por la agresión ocurrida el 9 de julio de 2023, según reportó el New York Post.

Alcántara Santiago, visiblemente nervioso, compareció ante el tribunal con un blazer naranja y pantalones de raya diplomática, y fue sentenciado a seis años de libertad condicional como delincuente sexual. García, vestido con un traje azul marino de dos piezas y gafas, recibió un año de libertad condicional y se le ordenó completar un programa obligatorio de tratamiento conductual.

Relato de la víctima

De acuerdo con la declaración de impacto de la víctima, la noche del 8 de julio de 2023 la mujer —cuya identidad no ha sido revelada— salió con compañeros de trabajo al bar Zona De Cuba, ubicado en Grand Concourse. Tras subir a la azotea del establecimiento y consumir bebidas alcohólicas, dijo no recordar nada más hasta despertar mientras era agredida sexualmente por dos hombres en el apartamento de un desconocido.

"Lo siguiente que recuerdo es despertarme en una casa ajena. Y lo que más me duele es ver a dos hombres encima de mí y sentir manos en ciertas partes de mi cuerpo", relató ante el tribunal.

"Empecé a moverme para que se detuvieran. Tenía miedo de que, si decía algo o se daban cuenta de que estaba despierta, me hicieran daño o incluso me mataran", añadió.

La mujer dijo que permaneció inmóvil y volvió a quedarse dormida. Al despertar a la mañana siguiente, se dio cuenta de que aún se encontraba en el apartamento desconocido, cerca de la sala. Tras llamar desesperadamente a su hermana y a su mejor amiga para pedir ayuda, logró salir del lugar y acudió a un hospital del Bronx, donde fue evaluada, recibió un kit de violación y habló con agentes policiales.

Arresto de los exagentes

Los dos exagentes fueron arrestados en abril de 2024, luego de que imágenes de vigilancia los vincularan con el crimen. Ambos fueron suspendidos sin goce de sueldo por el NYPD en ese momento.

Durante su testimonio, la sobreviviente afirmó que ha intentado mantenerse fuerte durante los últimos tres años, aunque el trauma la ha dejado profundamente afectada.

"Esperé casi tres años para cerrar un capítulo que desearía que nunca me hubiera ocurrido. Cada vez que escucho sus nombres, no siento más que ira y rabia", dijo.

"Durante casi tres años he fingido ser alguien que no soy. Fingí ser fuerte, fingí estar sanando y fingí tener todo bajo control, especialmente frente a mis hijos y mi familia", continuó.

La mujer aseguró que vive con miedo y desconfianza, y que la culpa por haber aceptado salir y conocer nuevas personas se convirtió en su peor pesadilla. Añadió que, pese a creer que denunciar a dos policías y obtener justicia era "contra todo pronóstico", decidió no rendirse.

"Pensé que nadie me creería. Sentía que estaba luchando contra lo imposible. Pero entendí que la culpa no debía cargarla yo, sino ellos. Lo que hicieron estuvo mal, y finalmente también lo reconocieron", afirmó.

La sobreviviente exhortó a otras víctimas a denunciar, sin importar cuán poderosos sean sus agresores. "Que no le teman al título que ostenta esa persona, sea policía o médico, y que nunca se rindan. Quienes debían servirme y protegerme fueron quienes me fallaron, pero nunca podrán quitarme mi dignidad", declaró.

Tras el testimonio, el juez Ralph Fabrizio agradeció a la mujer por su valentía. "Sus palabras son muy importantes para este tribunal. Usted es víctima de un crimen atroz", señaló.

El juez también emitió órdenes de protección contra Alcántara Santiago y García.

Alcántara Santiago había sido arrestado previamente en septiembre de 2022 por presuntamente manosear a una mujer en el Hard Rock Café del Yankee Stadium, aunque ese caso fue desestimado ese mismo mes tras la revisión de imágenes de vigilancia, según los fiscales del Bronx.