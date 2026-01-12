Luis Sepúlveda asume presidencia del Comité Judicial del Senado de Nueva York

El senador representante del Distrito 32 de Nueva York, Luis Sepúlveda. ( FUENTE EXTERNA )

El senador estatal Luis R. Sepúlveda fue designado presidente del Comité Judicial del Senado del Estado de Nueva York, convirtiéndose en el primer legislador latino en encabezar este órgano legislativo.

El nombramiento fue realizado por la líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, quien también hizo historia al ser la primera mujer y la primera afroamericana en dirigir esa cámara legislativa.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Stewart-Cousins destacó la experiencia legal y el compromiso institucional de Sepúlveda, y expresó su confianza en que el comité continuará su labor con apego a la equidad y la transparencia durante la actual sesión legislativa.

"El senador Sepúlveda aporta conocimiento jurídico y una trayectoria de servicio que serán clave para el trabajo del Comité Judicial", señaló la líder de la mayoría.

Funciones y compromiso del Comité Judicial

El Comité Judicial del Senado tiene a su cargo la revisión de iniciativas relacionadas con el sistema de tribunales, los nombramientos judiciales, los procedimientos civiles y penales, los asuntos constitucionales y el acceso a la justicia en el estado.

Por su parte, Sepúlveda agradeció la designación y afirmó que asume la responsabilidad con el compromiso de fortalecer la equidad y la eficiencia del sistema judicial neoyorquino.

"Como abogado y legislador, he trabajado para que los tribunales sean accesibles y justos para todos. Desde esta posición continuaré impulsando esa labor", expresó el senador.

Sepúlveda representa el Distrito Senatorial 32, que abarca sectores del Bronx, y ha promovido iniciativas vinculadas a la diversidad en la judicatura y al acceso a la justicia.