Venezolana oficial de la Marina de EE. UU. participó en captura de Nicolás Maduro y así lo celebró

Marien Rincón, la oficial venezolana de la Marina de EE. UU. que participó en la captura de Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

Una oficial de la Marina de los Estados Unidos, nacida y criada en Venezuela, publicó el domingo un mensaje cargado de emotividad y reivindicación tras la captura de Nicolás Maduro, mientras se encontraba a bordo de un buque militar en el Caribe. La fotografía fue tomada el 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos penetró en la residencia del exmandatario venezolano y lo trasladó al territorio estadounidense.

La joven firma haber sido partícipe directa de la operación que derivó en la captura del mandatario venezolano, señalando que su caída era inevitable tras años de represión y sufrimiento para millones de ciudadanos.

"Algún día ibas a caer", escribe, aludiendo al impacto que —según expresa— el gobierno de Maduro tuvo sobre madres, padres, hijos, presos políticos y familias enteras forzadas al exilio.

En el texto, la autora se identifica como americana de origen venezolano, exmanifestante en las protestas de Maracaibo, estado Zulia, y actualmente oficial naval estadounidense. La oficial trabaja para "Operation Southern Spear", Opeación Lanza del Sur, en español.

La misión es una campaña militar y de vigilancia estadounidense cuyo objetivo, según las declaraciones oficiales, es desmantelar y degradar redes marítimas ilícitas transnacionales.

El mensaje subraya que, mientras el poder parecía inamovible, existían personas "desde el núcleo de la flotilla" y desde Venezuela misma que trabajaban en su contra.

Orgullo venezolano en la diáspora

La publicación resalta además el orgullo venezolano en la diáspora, afirmando que los venezolanos "representan en cualquier parte del mundo" y que portan su bandera sin dudarlo, incluso lejos de su país natal. La autora señala que le correspondió vivir la caída del mandatario "desde el origen", en referencia a Estados Unidos.

El texto concluye con una dedicatoria a los venezolanos que se vieron obligados a emigrar sin retorno, a quienes perdieron familiares y amigos, a los estudiantes reprimidos, a las víctimas de la escasez, la violencia y la separación familiar. "La vida es un boomerang", afirma, asegurando que finalmente el desenlace alcanzó al líder chavista.