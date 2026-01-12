Estados Unidos ha revocado más de 100,000 visas en el último año

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 100,000 visas en el último año, un aumento del 150 % en comparación con 2024, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Según explicó la agencia el lunes, las revocaciones han estado dirigidas a extranjeros acusados o condenados por delitos que van desde agresión y robo hasta conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. El Departamento de Estado no precisó cuántos de los casos corresponden a personas ya condenadas ni cuántos solo enfrentan cargos.

Aumento en las revocaciones de visas

La medida se produce en un contexto en el que la administración Trump ha intensificado los esfuerzos para deportar o expulsar a extranjeros que considera una amenaza para la seguridad nacional o pública de Estados Unidos.

"La administración Trump seguirá priorizando a Estados Unidos y protegiendo a nuestra nación de los extranjeros que representan un riesgo para la seguridad pública o nacional", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La entidad agregó que ha puesto en marcha un "Centro de Investigación Continua", encargado de examinar a todos los titulares de visas y evaluar posibles violaciones a las leyes estadounidenses.

Contexto de la revocación de visas

La última actualización oficial sobre la revocación de visas se había producido a principios de diciembre, cuando el Departamento de Estado informó que más de 85,000 visas ya habían sido retiradas.