Trump bromea sobre fuerte turbulencia a bordo del Air Force One

ARCHIVO/El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó sonrisas y atención de medios el domingo durante un encuentro con periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One cuando el vuelo experimentó turbulencia en pleno trayecto de regreso a Washington desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Según el video difundido por AP News, mientras el avión se movía con cierta violencia, Trump respondió a preguntas de la prensa y buscó con la mirada algo a qué sostenerse. En tono de broma comentó:

"Estoy buscando algo a qué agarrarme porque se va a poner movido... y no parece haber nada que agarrar aquí".

El momento se volvió más comentado cuando Trump incluyó en su chiste a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurando que no sería ella quien le serviría de apoyo en esa circunstancia, lo que generó risas entre algunos presentes y comentarios en redes sociales.

Un estilo humorístico en situaciones difíciles

Este tipo de intervenciones humorísticas no es nuevo para Trump durante vuelos que pasan por aire turbulento — en ocasiones anteriores también bromeó con la prensa sobre las sacudidas en pleno vuelo en el Air Force One —.

El video muestra un momento ligero de interacción con la prensa en un contexto en el que los periodistas le hacían preguntas al mandatario sobre la crisis en Venezuela y la industria petrolera.