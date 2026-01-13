Dos sospechosos arrestados por la muerte a puñaladas de un adolescente en Nueva York

Momento del ataque fatal sufrido por un joven de 17 años en Queens, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Nueva York arrestó a dos jóvenes por el asesinato a puñaladas de un adolescente ocurrido la tarde del viernes pasado en una calle de Queens.

El primero en ser arrestado en relación con la muerte de Josué Argudo fue un joven de 17 años, detenido el sábado y acusado de asesinato en segundo grado como delincuente adolescente.

El segundo arresto fue anunciado el domingo. Se trata de un joven de 18 años identificado como Derek Trejo, quien se encontraba en "libertad supervisada" por un caso separado de agresión relacionado con pandillas.

Ambos sospechosos están acusados de asesinato y posesión ilegal de un arma por la muerte de Argudo. Los dos fueron detenidos sin derecho a fianza durante sus comparecencias judiciales la noche del domingo.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, Trejo y su acompañante habrían sostenido una discusión con Argudo que terminó cuando el cómplice de 17 años le hundió un cuchillo en el torso.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:45 de la tarde en la intersección de Jamaica Avenue y la calle 76, según la policía.

Las autoridades indicaron que Argudo intentó huir del altercado, pero fue alcanzado por los agresores, quienes lo golpearon antes del ataque final. Posteriormente, el menor de edad —cuya identidad no ha sido revelada— apuñaló a la víctima, señalaron policías y fiscales.

Tras recibir una llamada de emergencia, agentes del precinto 102 acudieron al lugar y encontraron a Argudo, de 17 años, residente de la 85th Road —a unas tres cuadras de la escena— con una herida de arma blanca en el cuello.

Vecinos que presenciaron el ataque le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que fuera trasladado en estado crítico al Hospital Jamaica, donde posteriormente falleció.

Residentes del área indicaron que los sospechosos forman parte de una pandilla que frecuenta un restaurante McDonald´s cercano.

¿Un inmigrante con historial delictivo?

Según el New York Post, la última dirección conocida de Trejo corresponde al hotel Wyndham Garden Long Island City, que durante la administración del alcalde Eric Adams fue utilizado como refugio para migrantes en medio de la ola migratoria que enfrentó la ciudad entre 2022 y 2024.

Además, al momento del ataque fatal contra Argudo, Trejo se encontraba en libertad supervisada por un caso separado de agresión ocurrido en noviembre.

El joven había sido arrestado como parte de un grupo de siete individuos acusados de golpear brutalmente a un hombre de 34 años, arrojarle un cono de tráfico y apuñalarlo por la espalda en la 88th Avenue, cerca de Woodhaven Boulevard, el 22 de julio de 2025, según la policía y la fiscalía.

Trejo fue arrestado el 12 de noviembre, pero no permaneció mucho tiempo bajo custodia. Una jueza le concedió la libertad supervisada, pese a que la Fiscalía del Distrito de Queens había solicitado una fianza de al menos 40,000 dólares en efectivo, de acuerdo con las autoridades.