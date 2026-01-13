Carolina del Norte, el estado en de EE. UU. que acoge a casi 40,000 dominicanos

Carolina del Norte, ubicado en el sureste de Estados Unidos, ha experimentado un crecimiento sostenido de su población de origen latino en las últimas dos décadas, una tendencia que también se refleja en la comunidad dominicana que para diciembre del 2024 ascendía a 39,464, según la última edición del Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior publicada a mediados del año pasado.

Esta cifra apunta a una tendencia de crecimiento de la población dominicana en el estado si se compara con estimaciones oficiales anteriores. De acuerdo con datos del U.S. Census Bureau, basados en la American Community Survey (ACS), del 2017 al 2021 residían en Carolina del Norte 30,632 personas de origen dominicano.

Según esas estimaciones, los dominicanos representaban alrededor del 3 % de la población hispana del estado, que durante ese mismo período ascendía a 1,016,730 personas.

Del total de dominicanos, más de la mitad había nacido en Estados Unidos, y de ese grupo más de 5,700 personas nacieron en Carolina del Norte.

Asimismo, alrededor de 13,500 dominicanos habían nacido en el extranjero, principalmente en la República Dominicana, de acuerdo con los datos oficiales de la agencia federal.

¿Cómo es vivir en Carolina del Norte?

La población latina se concentra en condados como Henderson (12.9 % de población latina), Macon (9.4 %), Buncombe (8.14 %) y Jackson (7.64 %). Estas áreas son mayormente rurales, con climas más fríos y una población general de mayor edad.

En contraste, la población latina tiende a ser más joven, entre los 20 y 39 años.

De acuerdo con reportes locales, la economía del estado se apoya en sectores como la manufactura, la minería, la industria textil, la explotación maderera y la agricultura.

Las tasas de empleo entre la población latina oscilan entre 59 % y 76 %, dependiendo del condado, con ingresos anuales que van desde los 34,000 hasta los 55,000 dólares, que no siempre garantizan estabilidad económica a largo plazo.

Los desafíos

Uno de los principales retos para la comunidad latina en Carolina del Norte es el acceso a servicios esenciales. Muchos trabajadores carecen de seguro médico, pese a que se reportan condiciones de salud como hipertensión y diabetes, según recoge Diario NY.

El idioma representa otro obstáculo significativo. La falta de dominio del inglés expone a numerosos latinos a situaciones de discriminación laboral y educativa, incluso cuando cuentan con empleo estable.

En términos climáticos, la mayor parte del estado presenta un clima subtropical húmedo, con veranos calurosos e inviernos suaves a frescos, mientras que en las zonas altas de los montes Apalaches predomina un clima de montaña más templado.

Además, muchos residentes enfrentan altos niveles de polen durante la primavera, un factor que afecta la salud respiratoria.

La población latina

La American Community Survey (ACS) es una encuestadora oficial y continua realizada por el U.S. Census Bureau, la agencia federal encargada de las estadísticas demográficas de Estados Unidos. Sus estimaciones quinquenales permiten analizar la composición de la población entre un censo decenal y otro, especialmente a nivel estatal y local.

Para julio de 2024, Carolina del Norte contaba con una población estimada de 11,046,024 habitantes, de acuerdo con datos del U.S. Census Bureau. De ese total, el 12.0 % se identificaba como de origen hispano o latino.

Solo entre 2010 y 2020, la población latina en Carolina del Norte creció un 40 %, frente a apenas un 7 % de aumento de la población no latina.

Este crecimiento, según el Diario NY, responde a una combinación de costos de vida más moderados, mayores oportunidades laborales y un ritmo de vida menos acelerado. No obstante, la población latina en el estado enfrenta importantes desafíos en áreas como la salud, el idioma y el acceso a servicios.