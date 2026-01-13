Indignación en Nueva York por detención de empleado del ayuntamiento por ICE

Imagen ilustrativa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

Un empleado del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York fue detenido la mañana del lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Long Island al presentarse a una cita ante un tribunal migratorio, una acción que ha sido condenada por legisladores, el alcalde Zohran Mamdani y otras autoridades locales.

De acuerdo con la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, el empleado, de nacionalidad venezolana, fue detenido por agentes de ICE durante una cita en Bethpage, en el condado de Nassau.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento del arresto horas más tarde, cuando el trabajador utilizó su única llamada telefónica para contactar al departamento de Recursos Humanos y pedir ayuda.

"El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que este empleado acudió a una cita judicial de rutina y, aun así, fue detenido. No ofrecieron ninguna otra justificación", declaró Menin durante una conferencia de prensa. "Era un empleado del Ayuntamiento que estaba haciendo todo correctamente. Acudió al tribunal cuando se le solicitó".

Menin explicó que el detenido, que no ha sido identificado para proteger su identidad, se desempeña como analista de datos y forma parte del personal central del Ayuntamiento desde hace aproximadamente un año. Un portavoz municipal indicó que el empleado cuenta con autorización legal para permanecer en el país hasta octubre.

Condena a la detención

El alcalde Zohran Mamdani calificó el arresto como un "ataque a nuestra democracia, a nuestra ciudad y a nuestros valores", y exigió la liberación inmediata del trabajador, al tiempo que aseguró que su administración seguirá de cerca el caso.

El congresista demócrata Dan Goldman afirmó que el trabajador es de ascendencia venezolana y un "inmigrante respetuoso de la ley con autorización de trabajo". "No hay ninguna indicación de que exista motivo alguno para su arresto más allá de su estatus migratorio", sostuvo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también condenó el arresto y advirtió sobre el uso de la aplicación de las leyes migratorias como herramienta política. "Detener a personas durante comparecencias judiciales rutinarias no nos hace más seguros. Erosiona la confianza, siembra el miedo y viola principios básicos de justicia", afirmó.

Por su parte, la fiscal general del estado, Letitia James, sostuvo que Nueva York no tolerará "ataques a la ciudad, a sus servidores públicos ni a sus residentes".

Declaración del DHS

A pesar de la posición de las autoridades locales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una versión distinta. En un comunicado, señaló que el empleado no tenía autorización de trabajo y lo describió como un "inmigrante ilegal criminal de Venezuela", indicando que su historial incluye un arresto por agresión.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que el individuo ingresó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista B-2 que expiraba en octubre de ese año y que desde entonces no tenía estatus legal.

Según Menin, el trabajador fue trasladado a un centro de detención ubicado en la calle Varick, en Manhattan, y hasta el momento el Ayuntamiento no ha logrado contactar a sus familiares.

"Estamos haciendo todo lo posible para asegurar su liberación inmediata y exigimos al gobierno federal una acción rápida y transparente ante esta aparente extralimitación", declaró.

Goldman indicó que su oficina ya se comunicó con ICE y aseguró que continuará presionando tanto por la liberación del empleado como por el fin de lo que calificó como una redada migratoria injustificada.

El arresto del empleado se da en momentos en los que Estados Unidos lamenta la muerte de Renee Good, de 37 años, a manos de un agente migratorio y que ha provocado una oleada de manifestaciones en lugares como Mineápolis, Nueva York, Los Ángeles o Boston.