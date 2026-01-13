Mamdani y su esposa se mudan a la residencia oficial del alcalde de NY, dejando atrás su apartamento de una habitación

Foto de la Mansión Gracie en el Lower East Side, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, iniciaron este lunes su mudanza a la residencia oficial del alcalde, dejando atrás el apartamento de una habitación que ocupaban en Queens para instalarse en la histórica Mansión Gracie, en Manhattan, reportó la agencia AP.

La transición marcó uno de los primeros rituales simbólicos del nuevo mandato. Mientras empleados descargaban cajas con plantas y alfombras enrolladas, Mamdani ofreció una conferencia de prensa en los jardines de la mansión, con vistas al East River.

"Hoy, Rama y yo nos sentimos afortunados de vivir una experiencia que muchos neoyorquinos han atravesado en momentos importantes de sus vidas: comenzar un nuevo capítulo y mudarnos a otra parte de la ciudad que también llamamos hogar", expresó el alcalde.

Desde que fue designada residencia oficial en 1942, casi todos los alcaldes de Nueva York han pasado al menos algunas noches en la Mansión Gracie, una imponente casa del siglo XVIII de fachada color crema.

Para Mamdani, el contraste con su vivienda anterior es marcado: un apartamento en Astoria que costaba 2,300 dólares mensuales, sin lavadora ni secadora y vulnerable a inundaciones por una tubería defectuosa.

Detalles y características de la nueva residencia oficial

La nueva residencia cuenta con unos 1,021 metros cuadrados de espacio, personal completo, un chef privado, un salón de baile ornamentado y una terraza con vistas al río.

También conserva elementos históricos, como la chimenea original vinculada a la muerte de Alexander Hamilton tras su duelo con Aaron Burr y, según ha dicho el exalcalde Eric Adams, al menos un fantasma.

Consciente de las críticas que podría generar el traslado, Mamdani —un socialdemócrata de 34 años— reconoció que la mudanza podría parecer contradictoria con su promesa de liderar un gobierno que "se parezca y viva como la gente a la que representa". No obstante, explicó que la decisión responde en parte a nuevas exigencias de seguridad.

Una vez instalado, dijo que planea abrir la mansión al público y convertirla en un espacio accesible para neoyorquinos que normalmente no visitan un lugar como ese. En el plano personal, mencionó su deseo de instalar bidés en los baños.

Mamdani pasó parte de su infancia en Manhattan, en un apartamento subvencionado por la Universidad de Columbia, donde su padre es profesor. Ya como legislador estatal, se estableció en Astoria, un barrio diverso de Queens conocido por su inclinación progresista y por haber elegido a figuras como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Al despedirse del vecindario, el alcalde destacó lo que más extrañará: "el interminable Adeni chai, las conversaciones animadas en español y árabe, y los aromas de mariscos y shawarma que llenaban la cuadra".

Su nuevo entorno, el Upper East Side, es uno de los sectores más acomodados de la ciudad, con una población mayoritariamente blanca y donde su rival electoral, el exgobernador Andrew Cuomo, obtuvo una clara ventaja en las urnas.