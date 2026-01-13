Decenas de personas protestan por arresto de empleado del ayuntamiento de Nueva York

La detención de un empleado del ayuntamiento de Nueva York en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump provocó protestas el martes frente a un centro federal de detención en Manhattan después de la condena de funcionarios municipales y organizaciones defensoras de inmigrantes.

Varias decenas de manifestantes se congregaron frente al Edificio Federal del Gran Nueva York, donde permanecía detenido el hombre identificado como Rafael Andrés Rubio Bohórquez, para exigir su liberación.

Algunos portaban pancartas con consignas como "Abolir ICE" y "Ningún ser humano es ilegal", en rechazo a las políticas migratorias federales y al arresto del empleado municipal.

Rubio Bohórquez, analista de datos del Concejo Municipal y originario de Venezuela, fue detenido la mañana del lunes durante una cita rutinaria de inmigración en Bethpage, Long Island.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el empleado había excedido su visa de turista, había sido arrestado previamente por agresión y "no tenía derecho legal a permanecer en Estados Unidos".

Rechazan postura oficial

Sin embargo, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, cuestionó públicamente esa versión y aseguró que Rubio Bohórquez estaba legalmente autorizado para trabajar en el país hasta octubre. Indicó además que el empleado pasó la verificación de antecedentes requerida y firmó documentos en los que afirmó no tener arrestos previos.

"Estamos haciendo todo lo posible para lograr su liberación inmediata", declaró Menin en una conferencia de prensa, en la que calificó el arresto como una "extralimitación flagrante del gobierno federal". Añadió que decidió no mencionar inicialmente el nombre del empleado para proteger su identidad.

La Coalición de Inmigración de Nueva York y el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York presentaron una petición judicial para exigir la liberación de Rubio Bohórquez, una acción respaldada por Menin y el congresista demócrata Dan Goldman.

Lisa Rivera, presidenta del New York Legal Assistance Group, afirmó que el caso refleja un patrón de detenciones injustas por parte de ICE contra personas que cumplen con los procesos migratorios.

ICE, por su parte, confirmó que Rubio Bohórquez ingresó a Estados Unidos en 2017 con una visa B2 y debía abandonar el país antes del 22 de octubre de ese año.

La agencia sostuvo que no contaba con autorización de trabajo y reiteró que, bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se mantendrá una política estricta contra inmigrantes en situación irregular.

El caso ha reavivado el debate sobre el sistema federal E-Verify, utilizado por empleadores para confirmar la elegibilidad laboral de sus empleados, y sobre el impacto de las políticas migratorias en trabajadores del sector público, mientras las protestas continúan elevando la presión política en la ciudad de Nueva York.