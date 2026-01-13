×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Remesas digitales
Remesas digitales

Lanzan campaña para capacitar a la diáspora dominicana en el envío seguro de remesas digitales

Con el apoyo de la Asociación de Bancos Múltiples, el programa busca fortalecer la inclusión digital y la protección financiera de los migrantes

    Expandir imagen
    Lanzan campaña para capacitar a la diáspora dominicana en el envío seguro de remesas digitales
    A raíz del impuesto de un 1 % sobre el envío de las remesas, los dominicanos comienzan a usar otros métodos más tecnológicos. (SHUTTERSTOCK)

    El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) lanzaron en Nueva York una campaña dirigida a enseñar a la comunidad dominicana a enviar remesas a través de plataformas digitales de forma segura y responsable, como parte de una estrategia de alfabetización digital y educación financiera para la diáspora.

    El programa forma parte de los esfuerzos del Estado dominicano para fortalecer la inclusión digital y la protección financiera de los migrantes, mediante formación práctica, acceso a información clara y acompañamiento institucional, en coordinación con actores del sistema financiero y tecnológico, con el apoyo de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

    A través de una nota de prensa, las autoridades explicaron que el programa busca orientar a los dominicanos en el uso de herramientas tecnológicas confiables, reducir riesgos de fraude y promover el uso de canales formales para el envío de dinero al país.

    Capacitación en plataformas digitales

    Como parte del lanzamiento, se presentaron materiales educativos iniciales, entre ellos cápsulas audiovisuales y contenidos informativos, enfocados en cómo utilizar plataformas digitales para el envío de remesas, identificar opciones seguras y evitar prácticas de riesgo.

    RELACIONADAS

    Durante la actividad, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que capacitar a la diáspora en el uso de plataformas digitales es fundamental en un contexto donde las transacciones financieras migran cada vez más a entornos tecnológicos.

    • Señaló que la alfabetización digital permitirá a los dominicanos en el exterior enviar remesas con mayor seguridad, confianza y eficiencia.

    Protección del esfuerzo familiar

    Por su parte, la directora ejecutiva del INDEX y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, resaltó que la iniciativa busca proteger el esfuerzo de quienes sostienen a sus familias desde el extranjero.

    Indicó que educar sobre el uso de herramientas digitales para remesas es también una forma de cuidar los vínculos familiares y el sacrificio de la diáspora.

    El encuentro concluyó con un diálogo abierto con los medios de comunicación, en el que Indotel e INDEX reiteraron su compromiso de seguir desarrollando programas de formación que tengan un impacto tangible en la vida económica y digital de los dominicanos en el exterior.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.