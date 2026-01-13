Lanzan campaña para capacitar a la diáspora dominicana en el envío seguro de remesas digitales

A raíz del impuesto de un 1 % sobre el envío de las remesas, los dominicanos comienzan a usar otros métodos más tecnológicos. ( SHUTTERSTOCK )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) lanzaron en Nueva York una campaña dirigida a enseñar a la comunidad dominicana a enviar remesas a través de plataformas digitales de forma segura y responsable, como parte de una estrategia de alfabetización digital y educación financiera para la diáspora.

El programa forma parte de los esfuerzos del Estado dominicano para fortalecer la inclusión digital y la protección financiera de los migrantes, mediante formación práctica, acceso a información clara y acompañamiento institucional, en coordinación con actores del sistema financiero y tecnológico, con el apoyo de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

A través de una nota de prensa, las autoridades explicaron que el programa busca orientar a los dominicanos en el uso de herramientas tecnológicas confiables, reducir riesgos de fraude y promover el uso de canales formales para el envío de dinero al país.

Capacitación en plataformas digitales

Como parte del lanzamiento, se presentaron materiales educativos iniciales, entre ellos cápsulas audiovisuales y contenidos informativos, enfocados en cómo utilizar plataformas digitales para el envío de remesas, identificar opciones seguras y evitar prácticas de riesgo.

Durante la actividad, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que capacitar a la diáspora en el uso de plataformas digitales es fundamental en un contexto donde las transacciones financieras migran cada vez más a entornos tecnológicos.

Señaló que la alfabetización digital permitirá a los dominicanos en el exterior enviar remesas con mayor seguridad, confianza y eficiencia.

Protección del esfuerzo familiar

Por su parte, la directora ejecutiva del INDEX y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, resaltó que la iniciativa busca proteger el esfuerzo de quienes sostienen a sus familias desde el extranjero.

Indicó que educar sobre el uso de herramientas digitales para remesas es también una forma de cuidar los vínculos familiares y el sacrificio de la diáspora.

El encuentro concluyó con un diálogo abierto con los medios de comunicación, en el que Indotel e INDEX reiteraron su compromiso de seguir desarrollando programas de formación que tengan un impacto tangible en la vida económica y digital de los dominicanos en el exterior.