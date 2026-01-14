Dominicano Antonio Reynoso recibe respaldo para su candidatura al Congreso de EE. UU.

El dominicano Antonio Reynoso, actual presidente del condado de Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del condado de Brooklyn, el dominicano Antonio Reynoso, obtuvo el martes el respaldo de dos importantes grupos comunitarios de izquierda para aspirar al escaño en el Congreso que ocupa actualmente la puertorriqueña Nydia Velázquez, quien anunció que, tras más de tres décadas en el cargo, no se presentará nuevamente a las elecciones.

Las organizaciones que han ofrecido su apoyo a Reynoso son Make the Road Action y New York Communities for Change, que lo favorecieron frente a su rival, Claire Valdez, en la contienda por el escaño congresual que abarca partes del norte de Brooklyn y el oeste de Queens.

Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos y residente de Williamsburg, cumple actualmente su segundo mandato como presidente del condado de Brooklyn y ha venido sumando el respaldo de figuras del establishment político del distrito.

Velázquez, de 72 años, planea completar el resto de su decimosexto mandato, pero ha afirmado que no buscará la reelección en 2026, poniendo fin a más de tres décadas en el Congreso.

El apoyo recibido por Reynoso subraya las divisiones dentro del ala progresista en la contienda de las primarias demócratas en Nueva York sobre quién debería suceder a Velázquez, conocida cariñosamente como "la luchadora", según reportó el periódico Daily News.

"Antonio es alguien en quien podemos confiar y ha trabajado por nuestra comunidad desde joven", dijo Eliana Caggano, integrante de Make the Road Action.

"Ahora está listo para dar el siguiente paso. Nos entusiasma trabajar para que llegue al Congreso", añadió Olivia Leirer, directora de New York Communities for Change.

Su contrincante

Valdez, exorganizadora sindical, cuenta con el respaldo de los Socialistas Demócratas de América y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un aliado cercano a quien ella apoyó al inicio de su campaña a la alcaldía.

La influyente congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York), quien representa un distrito vecino, aún no ha expresado su respaldo a ninguno de los candidatos.

El distrito congresual NY-07 fue diseñado para favorecer la elección de un candidato latino e incluye sectores de fuerte tradición progresista como Williamsburg, Bushwick y Astoria.