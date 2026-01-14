Trump dice que "se va a encontrar una solución" sobre Groenlandia tras negociaciones en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, participa en una ceremonia de firma en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de enero de 2026. ( EFE )

El presidente Donald Trump declaró este miércoles que "se va a encontrar una solución" sobre Groenlandia, un territorio que quiere anexionarse por motivos de seguridad nacional, y que motivó una reunión de alto nivel diplomático en Washington.

La posible anexión alarma a los aliados europeos, y el máximo representante diplomático de Dinamarca afirmó tras el encuentro que no había logrado hacer cambiar de opinión al gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos tiene "una muy buena relación con Dinamarca", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Creo que se va encontrar una solución", agregó.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, un territorio semiautónomo administrado por Copenhague, se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Qué opinan Dinamarca y Groenlandia sobre la posible anexión de Estados Unidos?

Su esperanza era aclarar los "malentendidos" generados por las amenazas de Trump de "conquistar" la isla del Ártico, perteneciente a un socio de la OTAN, sin descartar la intervención militar.

Trump argumenta que su país necesita controlar este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

"No conseguimos cambiar la postura estadounidense. Está claro que el presidente tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Y dejamos muy, muy claro que eso no beneficia al reino" de Dinamarca, señaló el ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, tras la reunión.

No es "en lo absoluto necesario" que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, como repite Trump, ya que "no hay buques de guerra chinos a lo largo de las costas de Groenlandia (...) Tampoco hay inversiones chinas masivas en Groenlandia", explicó.

El canciller añadió que este tema es "muy sensible" para los habitantes de Groenlandia y Dinamarca, un aliado de la OTAN que apoyó con tropas las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irán.

"Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", afirmó Lokke.

"Por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental".

Seguridad nacional

Desde que regresó a la presidencia hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso a Nicolás Maduro.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", dijo Trump en redes sociales.

Dinamarca prometió antes de la reunión aumentar aún más su presencia militar en la vasta isla, escasamente poblada y estratégicamente situada.

Unos esfuerzos de los que Trump se mofó: "¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!".

Mientras se desarrollaban las conversaciones, la Casa Blanca publicó en X: "¿Hacia dónde, groenlandés?".

La publicación estaba acompañada de un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla China atenazados por rayos.

Dinamarca afirma haber invertido casi 14,000 millones de dólares en la seguridad del Ártico.

"Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado a AFP antes de la reunión.

Suecia indicó el miércoles que, a petición de Copenhague, enviará militares a Groenlandia para realizar maniobras.

Alemania y Francia anunciaron que se unirán al operativo.

Incorporar Groenlandia y sus 2.16 millones de km2 impulsaría a Estados Unidos por encima de China y Canadá para convertirse en el segundo país más grande del mundo por extensión territorial, después de Rusia.

Rusia y China han intensificado su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático, pero ninguna de ellas reclama Groenlandia.