República Dominicana queda fuera de países afectados por suspensión de visas de inmigrante de EE. UU.

República Dominicana quedó fuera de la suspensión masiva de visados anunciada por Estados Unidos. En la lista de más de 75 países cuyos ciudadanos no podrán tramitar visas "hasta nuevo aviso" —que incluye naciones de África, Medio Oriente, Europa del Este, Asia y América Latina— no figura la RD, lo que preserva el acceso regular de los dominicanos al sistema consular estadounidense, en medio de una medida que ha generado inquietud diplomática y migratoria a escala global.

La medida impactará a partir de este 21 de enero a nacionales de decenas de países considerados de alto riesgo bajo la normativa de "carga pública". El listado de países no ha sido publicado oficialmente por el Departamento de Estado de EE. UU.

Recientemente, el presidente Trump publicó en su red Truth Social, el listado de inmigrantes que más se benefician de la ayudas sociales de EE. UU., donde los de República Dominicana se encontraban entre los cinco primeros, detallando que un 68 % de los hogares dominicanos reciben algún tipo de ayuda. Además, República Dominicana es el segundo país del mundo donde más se procesan visas de inmigrante.

De acuerdo con la lista extraoficial, la pausa en el procesamiento de visas aplicará a ciudadanos de más de 75 países, pero no incluye a la República Dominicana, lo que descarta, por el momento, afectaciones directas para los dominicanos que gestionan visas de inmigrante hacia Estados Unidos.

La decisión forma parte de un endurecimiento de los criterios migratorios, con el objetivo —según las autoridades estadounidenses— de impedir el ingreso de personas que puedan depender de programas de asistencia social financiados con fondos públicos.

Países afectados por la suspensión

Entre los países incluidos en la suspensión se encuentran Afganistán, Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Irán, Jamaica, Nicaragua, Nigeria, Rusia, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, entre muchos otros de África, Asia, Europa del Este y el Caribe.

La lista completa de países afectados incluye: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Las autoridades estadounidenses han indicado que la suspensión se mantendrá vigente de manera indefinida, mientras se revisan los procedimientos de evaluación consular para garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga para el sistema de bienestar social del país.