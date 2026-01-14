El FBI allana residencia de periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

Una persona entra al edificio del The Washington Post, el viernes 21 de junio de 2024, en Washington. ( AP )

Agentes del FBI registraron el domicilio de una reportera del Washington Post este miércoles como parte de una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de robar secretos gubernamentales, informó el periódico.

El FBI registró los dispositivos de la periodista Hannah Natanson y confiscó un teléfono y un reloj Garmin en su domicilio de Virginia, según informó el Post. Natanson cubre la transformación del gobierno federal bajo la administración Trump y recientemente publicó un artículo que describe cómo obtuvo cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla "la susurradora del gobierno federal".

Si bien las investigaciones de documentos clasificados no son inusuales, el registro del domicilio de una reportera marca una intensificación en los esfuerzos del gobierno para combatir las filtraciones.

Registro solicitado por el Pentágono

La fiscal general Pam Bondi declaró que el registro se realizó a petición del Pentágono.

La administración del presidente Donald Trump "no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser reportadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país", declaró Bondi en una publicación en X.

Investigación sobre Aurelio Pérez-Lugones

Una declaración jurada indica que la búsqueda estaba relacionada con una investigación sobre un administrador de sistemas en Maryland que, según las autoridades, se llevó a casa informes clasificados, informó el periódico.

El administrador de sistemas, Aurelio Pérez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.