×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
registro FBI reportera
registro FBI reportera

El FBI allana residencia de periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

La fiscal general Pam Bondi confirmó que el registro fue solicitado por el Pentágono, intensificando la lucha contra las filtraciones de información clasificada

    Expandir imagen
    El FBI allana residencia de periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono
    Una persona entra al edificio del The Washington Post, el viernes 21 de junio de 2024, en Washington. (AP)

    Agentes del FBI registraron el domicilio de una reportera del Washington Post este miércoles como parte de una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de robar secretos gubernamentales, informó el periódico.

    El FBI registró los dispositivos de la periodista Hannah Natanson y confiscó un teléfono y un reloj Garmin en su domicilio de Virginia, según informó el Post. Natanson cubre la transformación del gobierno federal bajo la administración Trump y recientemente publicó un artículo que describe cómo obtuvo cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla "la susurradora del gobierno federal".

    Si bien las investigaciones de documentos clasificados no son inusuales, el registro del domicilio de una reportera marca una intensificación en los esfuerzos del gobierno para combatir las filtraciones.

    RELACIONADAS

    Registro solicitado por el Pentágono

    La fiscal general Pam Bondi declaró que el registro se realizó a petición del Pentágono.

    • La administración del presidente Donald Trump "no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser reportadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país", declaró Bondi en una publicación en X.

    Investigación sobre Aurelio Pérez-Lugones

    Una declaración jurada indica que la búsqueda estaba relacionada con una investigación sobre un administrador de sistemas en Maryland que, según las autoridades, se llevó a casa informes clasificados, informó el periódico.

    El administrador de sistemas, Aurelio Pérez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.