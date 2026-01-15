Espaillat impulsa proyecto para limitar el uso del reconocimiento facial del DHS

El congresista Adriano Espaillat presentó este jueves un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para limitar el uso de tecnologías de reconocimiento facial y biometría móvil por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ante preocupaciones por su impacto en la privacidad y los derechos civiles.

La iniciativa, introducida junto al congresista demócrata Bennie G. Thompson, busca regular el uso de herramientas de identificación biométrica no probadas, como la aplicación móvil Mobile Fortify, utilizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar personas mediante imágenes faciales o huellas dactilares captadas con teléfonos móviles.

Según los legisladores, esta tecnología se ha empleado de forma amplia en comunidades del país, incluso contra ciudadanos estadounidenses, pese a que la aplicación aún se encuentra en fase de prueba. El uso de estas herramientas, advirtieron, plantea riesgos en materia de supervisión, privacidad y libertades civiles.

Regulación del uso de tecnologías biométricas

De acuerdo con una nota de prensa, el proyecto, titulado Ley de Reajuste de la Biometría en los Teléfonos Móviles para la Protección de la Privacidad de los Estadounidenses, establecería normas a nivel de todo el DHS para restringir el uso de identificación biométrica móvil y evitar su aplicación fuera de contextos legales específicos.

Entre otras disposiciones, la propuesta prohíbe el uso de aplicaciones como Mobile Fortify fuera de los puertos de entrada, impide que estas tecnologías sean compartidas con entidades externas al DHS y ordena la eliminación de imágenes y huellas dactilares de ciudadanos estadounidenses captadas previamente, una vez se emitan las directrices correspondientes.

Espaillat afirmó que el proyecto busca equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos fundamentales, mientras que Thompson sostuvo que el uso de tecnología no probada para determinar el estatus legal de una persona representa una amenaza a las libertades civiles.

Apoyo legislativo a la iniciativa

La iniciativa cuenta además con el copatrocinio de los congresistas Lou Correa, Shri Thanedar, Yvette D. Clarke y Grace Meng, todos demócratas, quienes respaldan la necesidad de mayor control legislativo sobre el uso de herramientas de vigilancia biométrica por parte del Gobierno federal.