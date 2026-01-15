Nydia Velázquez respalda candidatura del dominicano Antonio Reynoso al Congreso de EE. UU

El dominicano Antonio Reynoso, actual presidente del condado de Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

La congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez anunció su respaldo a la candidatura del dominicano Antonio Reynoso, quien aspira al escaño que ella ocupa en el Congreso de Estados Unidos, tras confirmar que no buscará la reelección luego de más de tres décadas en el cargo.

Velázquez expresó sentirse orgullosa de apoyar a Reynoso, a quien definió como un "líder progresista de origen local dispuesto a llevar nuestra lucha adelante".

"Antonio es el líder que este momento exige: valiente, progresista y basado en la experiencia vivida. Al pasar la antorcha a la siguiente generación, pido a los neoyorquinos que le apoyen. Nuestro legado—uno basado en la justicia, la dignidad y la oportunidad—está en manos fuertes con Antonio", declaró Velásquez.

Los distritos congresuales que abarcan el escaño de la asambleísta abarcan partes de Brooklyn y Queens, incluyendo Long Island City, entre estos están: Astoria, Ridgewood, Bushwick, Williamsburg y East New York.

Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos y residente de Williamsburg, cumple actualmente su segundo mandato como presidente del condado de Brooklyn y ha ido consolidando apoyos dentro del liderazgo político del distrito.

Respaldo de organizaciones progresistas

Además del apoyo de Velázquez, Reynoso recibió el respaldo de las organizaciones Make the Road Action y New York Communities for Change, que lo favorecieron frente a su rival Claire Valdez en la contienda por el escaño.

Estos respaldos reflejan las divisiones dentro del ala progresista del Partido Demócrata en Nueva York sobre quién debe suceder a Velázquez, conocida como "la luchadora", según reportó el Daily News.

"Antonio es alguien en quien podemos confiar. Ha trabajado por nuestra comunidad desde muy joven", afirmó Eliana Caggano, integrante de Make the Road Action.

Su contrincante

Valdez, exorganizadora sindical, cuenta con el respaldo de los Socialistas Demócratas de América y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un aliado cercano a quien ella apoyó al inicio de su campaña a la alcaldía.

La influyente congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York), quien representa un distrito vecino, aún no ha expresado su respaldo a ninguno de los candidatos.