Casa Blanca celebra baja del precio de la gasolina con canción de Daddy Yankee

El presidente estadounidense, Donald Trump, participa en una ceremonia de firma en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU. ( EFE )

La Casa Blanca celebró de forma llamativa la reciente disminución del precio de la gasolina en varios estados de Estados Unidos mediante un video publicado en la red social TikTok, que rápidamente captó la atención de millones de usuarios.

El audiovisual recopila imágenes del presidente Donald Trump en distintos actos públicos, incluyendo algunos de los bailes que ha realizado en apariciones oficiales, acompañadas por la canción "Gasolina", del artista puertorriqueño Daddy Yankee. En la edición se incluyó el mensaje "Promesas hechas, promesas cumplidas", en referencia a la caída del precio del combustible.

Según el video, en 43 de los 50 estados el precio del galón de gasolina se encuentra por debajo de los tres dólares. La publicación acumuló millones de visualizaciones y generó cientos de reacciones en redes sociales.

"Gasolina", lanzada en 2004, es uno de los mayores éxitos de Daddy Yankee y un referente de la música urbana a nivel internacional.

Reacciones en redes

Las reacciones de los usuarios fueron variadas, entre sorpresa, humor y críticas. Algunos comentarios destacaron el tono poco convencional del contenido, mientras otros cuestionaron el uso de música latina en un mensaje político. También hubo mensajes de respaldo al mandatario.

"La Casa Blanca + un remix de la gasolina no estaba en mi carta de bingo", "Quienquiera que administre esta página necesita un aumento ", "Entonces no te gustamos, pero quieres nuestra música...está bien".

"Brooo, ¡me encanta cómo esta administración no intenta ser políticamente correcta y hace cosas como esta!", "Amo a Donald Trump es el mejor presidente de todos los tiempos ??", son varios de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Promesa de campaña

Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió reducir el precio de la gasolina a menos de US$2 por galón. No obstante, al asumir la presidencia, el precio promedio nacional del galón de gasolina regular era de US$3.12, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

De acuerdo con un informe de la BBC publicado en noviembre, aunque el precio del combustible ha registrado una leve disminución, el promedio nacional se sitúa actualmente en US$3.07 por galón, aún lejos del objetivo anunciado por el presidente.

Desde la Casa Blanca, un funcionario indicó que otras plataformas de monitoreo reflejan un promedio ligeramente inferior, cercano a US$2.97 por galón, y afirmó que la administración ha impulsado medidas para fortalecer la economía y reducir el costo del combustible para los hogares estadounidenses.