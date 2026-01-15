El Caucus Negro del Congreso de EE. UU. respalda la reelección de Adriano Espaillat

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Caucus Negro del Congreso de los Estados Unidos (CBC, por sus siglas en inglés) anunció este jueves su respaldo al congresista de origen dominicano Adriano Espaillat para su reelección por el Distrito Congresual 13 de Nueva York, cargo que ocupa desde 2017.

Al otorgar su apoyo para que continúe en la Cámara de Representantes, el grupo destacó su liderazgo, su compromiso con la justicia racial y económica, así como su firme defensa de las comunidades afroamericanas, afrolatinas e inmigrantes.

"En un momento en que las familias trabajadoras están siendo desplazadas de los vecindarios que han llamado hogar por generaciones, Adriano ha estado en la primera línea de la lucha por hacer que la ciudad de Nueva York sea más asequible. Ese compromiso está arraigado en la experiencia vivida, la claridad moral y una profunda dedicación a la justicia económica y los derechos civiles", afirmó Gregory Meeks, presidente del PAC del Congressional Black Caucus, en un comunicado.

"Me siento profundamente honrado de recibir el respaldo del PAC del Congressional Black Caucus", expresó Espaillat en un comunicado.

"El CBC ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la lucha por las oportunidades económicas y la justicia social para las comunidades negras y otras comunidades marginadas. Como la primera persona en servir en el Congreso tras haber sido indocumentada, este respaldo tiene un significado especial para mí".

En su anuncio —publicado por POLITICO— el grupo indicó que su decisión de respaldar a Espaillat se basó en su alineación con los valores fundamentales del caucus, y resaltó su labor para asegurar fondos destinados a vivienda asequible, así como su defensa de las comunidades inmigrantes frente a las políticas de la Administración Trump.

Trabajo legislativo

El nativo de Santiago se juramentó como congresista en enero de 2017, convirtiéndose en la primera persona de origen dominicano en llegar al Congreso de Estados Unidos. Espaillat lleva los últimos nueve años representando a los residentes de Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste de El Bronx.

Durante su gestión, el congresista Espaillat ha impulsado políticas orientadas a ampliar el acceso a vivienda asequible, fortalecer el sistema de salud, proteger a las familias trabajadoras y promover reformas migratorias humanas y justas. Asimismo, ha mantenido una estrecha colaboración con líderes comunitarios y organizaciones locales para atender las necesidades de su distrito congresual.

Solo en 2025, Espaillat introdujo más de 40 proyectos de ley, copatrocinó cerca de 300 iniciativas legislativas y atendió en sus oficinas más de 4,500 casos de constituyentes, además de organizar 12 foros comunitarios sobre inmigración, educación, salud y desarrollo juvenil.

Debido a su "trabajo legislativo y de abogacía presupuestaria", el congresista destaca la asignación de 7.7 mil millones dólares para la expansión del Metro de la Segunda Avenida, 1.6 mil millones en subvenciones federales, 200 millones para la remodelación de la Armería de Kingsbridge y 40 millones para el Centro Cultural del Alto Manhattan.

A estas inversiones, dijo, se suma la asignación de 4.1 millones de dólares para la adquisición del edificio del Centro Charles B. Rangel para la Capacitación de la Fuerza Laboral en Infraestructura, con el objetivo de transformar la histórica Casa de Exalumnos en un centro comunitario de desarrollo laboral basado en habilidades.