EE. UU. anuncia captura de otro buque petrolero en el mar Caribe

ARCHIVO/ Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución. ( EFE )

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confiscó en el Caribe un buque petrolero vinculado a Venezuela durante una operación coordinada ejecutada antes del amanecer.

La acción fue llevada a cabo por infantes de marina y personal naval de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional.

El operativo tuvo como objetivo al petrolero Verónica, que fue interceptado sin incidentes tras zarpar desde el portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, se trata del buque más reciente en desafiar la cuarentena impuesta por el entonces presidente Donald Trump a embarcaciones sancionadas en la región, lo que —afirman— confirma la efectividad de la Operación Southern Spear y el control sobre actividades ilícitas en aguas del hemisferio occidental.

Detalles de la operación

La confiscación contó con el respaldo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de Estados Unidos, integrado por el USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28), descritos por oficiales militares como activos listos para el combate.

El Pentágono indicó que la acción forma parte de una misión más amplia destinada a frenar actividades ilegales, restaurar la seguridad y proteger los intereses estadounidenses en la región, en coordinación con la Guardia Costera y el Departamento de Justicia.