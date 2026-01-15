Abren el primer negocio de una dominicana en el aeropuerto de la capital de Estados Unidos

Entrada de Colada Shop en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington, D.C. ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington, D. C. (Estados Unidos), dio la bienvenida a un nuevo negocio en sus instalaciones. Se trata de Colada Shop, una cadena de restaurantes creada por una dominicana e inspirada en los sabores del Caribe.

"¡La nueva Colada Shop acaba de llegar! Este local de Washington, D. C., ofrece deliciosa comida, café y cócteles en un ambiente animado. Ven a experimentar los vibrantes sabores y colores del Caribe", reza una publicación difundida en las redes sociales del aeropuerto estadounidense.

Se trata del primer negocio ubicado en el aeropuerto de la capital estadounidense que recibe más de 26 millones de pasajeros al año. El aeropuerto ha añadido docenas de nuevos locales de comida y bebidas en años recientes, con varios nuevos conceptos gastronómicos abiertos en 2024 y 2025 .

Esta es la séptima tienda que abre en Estados Unidos la marca creada por Daniella Senior Álvarez en 2016, en Washington, D. C., inspirada en su pasión por la tradición del café cubano. Tres de los locales se encuentran en Arlington y Fairfax, Virginia.

"No hace mucho esto era solo un sueño. @Coladashop en el aeropuerto de la capital de EE. UU.", publicó la fundadora y directora ejecutiva de la empresa en las historias de su perfil de Instagram.

"Sigue soñando, mantente concentrado y no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo", reflexionó la empresaria dominicana, quien en 2020 fue seleccionada por el Washington Business Journal como una de los 40 empresarios destacados de la capital estadounidense menores de 40 años.

Colada Shop

De acuerdo con el portal web de Colada Shop, el amor de Senior Álvarez por la cocina —criada en la República Dominicana y con raíces cubanas— comenzó a los 13 años, cuando lanzó un negocio de catering antes de graduarse del Culinary Institute of America, en Nueva York, y trabajar con chefs de renombre.

La emprendedora migró a Estados Unidos tras concluir la secundaria y, luego de cerca de nueve años viviendo en el país, se propuso crear un espacio que combinara comida, café, cócteles y comunidad, dando origen a Colada Shop.

El nuevo establecimiento está ubicado en la explanada C, cerca de la puerta C23, y abrirá al público todos los días, de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, según la publicación.