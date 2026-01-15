Ginecóloga evita responder simple pregunta: ¿Puede un hombre quedar embarazado?

La doctora Nisha Verma, obstetra-ginecóloga que ejerce en Georgia y Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

Una audiencia del Senado de Estados Unidos sobre la regulación y seguridad de las píldoras abortivas terminó convirtiéndose esta semana en un choque frontal entre ciencia, lenguaje político e identidad, luego de que una obstetra invitada como experta evitara responder una pregunta que los senadores republicanos insistieron en plantear como estrictamente biológica: ¿pueden los hombres quedar embarazados?

El intercambio ocurrió durante una sesión del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, que inicialmente estaba centrada en la revisión del uso de la mifepristona, un medicamento utilizado en abortos farmacológicos, y en los riesgos de coerción o uso indebido del fármaco.

La doctora Nisha Verma, obstetra-ginecóloga que ejerce en Georgia y Massachusetts y fue llamada a testificar por senadores demócratas, fue interrogada primero por la senadora Ashley Moody sobre el riesgo de que hombres obtengan píldoras abortivas para presionar a sus parejas a interrumpir embarazos. A partir de ahí, el senador republicano Josh Hawley tomó la palabra y llevó la discusión a un terreno que desbordó el tema técnico.

La pregunta

— “¿Pueden los hombres quedar embarazados?”, preguntó Hawley.

Verma no respondió directamente. Dijo que atiende a “personas con muchas identidades” y que no estaba segura de cuál era el objetivo de la pregunta. Hawley insistió.

— “El objetivo es establecer una realidad biológica. Usted dijo que la ciencia y la evidencia deben guiar la medicina, no la política. Entonces, según la ciencia: ¿pueden los hombres quedar embarazados?”

Durante varios minutos, el senador repitió la pregunta una y otra vez, especificando que se refería a “hombres biológicos” y pidiendo una respuesta de sí o no. Verma, en cada ocasión, evitó responder en esos términos. Argumentó que las preguntas cerradas de ese tipo suelen ser herramientas políticas, que simplifican realidades complejas y que ella estaba allí para representar la diversidad de experiencias de sus pacientes.

Hawley rechazó esa explicación y endureció el tono.

— “No es polarizante decir que existe una diferencia científica entre hombres y mujeres. Para que conste en actas: son las mujeres las que quedan embarazadas, no los hombres”, afirmó.

La médica mantuvo su postura hasta el final del intercambio y nunca dio una respuesta directa a la pregunta formulada.

Debate cultural y político

El episodio desplazó el foco de la audiencia desde la seguridad farmacológica hacia un debate cultural y político sobre sexo biológico, identidad de género y el papel del lenguaje en la medicina. Para Hawley y otros republicanos, la negativa a responder fue una señal de que parte de la comunidad médica está permitiendo que consideraciones ideológicas influyan en cuestiones científicas básicas.

Para Verma, en cambio, la insistencia del senador fue un intento de forzar una respuesta que —según ella— no refleja la complejidad real de la atención sanitaria.

La audiencia terminó sin que la doctora respondiera si los hombres biológicos pueden quedar embarazados, pero con una escena que ya circula ampliamente en redes sociales y medios estadounidenses como símbolo de la colisión actual entre ciencia, política e identidad en el debate público de Estados Unidos.

Y con una pregunta que, paradójicamente, sigue sin tener respuesta oficial en el acta del Senado: ¿puede un hombre biológico quedar embarazado?