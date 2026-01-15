Celebrarán misa de la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio de NY

Celebración de la virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio, NY. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez, invitó a la comunidad dominicana a participar masivamente este domingo 18 de enero a las 2:00 pm en la celebración de una misa y varios actos conmemorativos en honor a la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano.

Cada 21 de enero, los dominicanos devotos al catolicismo conmemoran esta advocación mariana, considerada uno de los símbolos espirituales y culturales más importantes del país. En Nueva York, la celebración reúne tradicionalmente a cientos de feligreses residentes en la diáspora.

Preparativos para la misa

Como parte de los preparativos, el Consulado explicó en rueda de prensa que la Santa Misa se realizará el domingo 18 de enero en Catedral San Patricio, 5th Ave, Manhattan, Nueva York, de la celebración eucarística con su Excelencia Reverendísima Monseñor Joseph Espaillat.

El encuentro con los representantes de los medios de comunicación se llevó a cabo este miércoles en la sede consular, ubicada en el 1501 de Broadway, cuarto piso, en Manhattan.

En años anteriores, la misa ha sido celebrada en la Catedral de San Patricio y se ha desarrollado como un acto abierto al público, con la participación de la Arquidiócesis de Nueva York y el acompañamiento pastoral de obispos y sacerdotes invitados, según las convocatorias difundidas previamente.

Importancia de la celebración

La actividad forma parte del calendario comunitario de la diáspora dominicana y cuenta con el respaldo del Consulado, así como con la participación de organizaciones devocionales, entre ellas el Comité Arquidiocesano de la Virgen de la Altagracia, que tradicionalmente colabora en la coordinación de la ceremonia.

Más allá del rito litúrgico, la misa se ha consolidado como un espacio de encuentro e identidad para los dominicanos en el exterior. Familias, líderes comunitarios y autoridades coinciden para elevar oraciones por la comunidad, la unidad familiar y la República Dominicana, en un ambiente que conjuga fe, tradición y sentido de pertenencia.

Vázquez Martínez exhortó a la comunidad a mantenerse atenta a los anuncios oficiales de la representación del Gobierno dominicano, detalles logísticos de estas y otras celebraciones.