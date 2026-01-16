Omara Corporán asume como cónsul general de la República Dominicana en Chicago

Omara Corporán, la nueva cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Omara Corporán asumió la mañana de este viernes como cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Chicago, durante un acto oficial que marca el inicio de una nueva etapa en la representación diplomática dominicana en el Medio Oeste de los Estados Unidos.

"Asumo esta responsabilidad con un compromiso firme de servicio, transparencia y cercanía con la comunidad dominicana", expresó la nueva cónsul general, según una nota de prensa.

Indicó que el consulado funcionará como un espacio abierto y accesible, enfocado en fortalecer el vínculo entre el Estado dominicano y la diáspora residente en Chicago y zonas aledañas, mediante una gestión participativa y alineada con las necesidades de la comunidad.

"Esta es la casa de todos ustedes; y mi equipo y yo estamos aquí para servirles", manifestó ante miembros de la comunidad, autoridades locales, representantes del cuerpo consular y del sector empresarial.

Reconoce trabajo anterior

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por las gestiones anteriores y afirmó que dará continuidad a las buenas prácticas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad de los servicios consulares.

Corporán fue designada mediante el Decreto número 573-25, emitido por el presidente Luis Abinader el 20 de octubre de 2025, como parte de los esfuerzos del Estado por fortalecer la atención a la diáspora dominicana en el exterior.

