Trump anuncia nuevos aranceles a Europa hasta que EE. UU. adquiera Groenlandia

Gran parte del empeño de Donald Trump por hacerse con el control de Groenlandia es fruto de la enorme riqueza de recursos naturales de su subsuelo, desde petróleo hasta tierras raras, un término que designa a un conjunto de 17 elementos básicos para aplicaciones de alta tecnología. ( EFE/ JULIO CÉSAR RIVAS )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono el sábado en su empeño por adquirir Groenlandia, amenazando a varios países europeos con aranceles de hasta 25% hasta que se concrete una compra del territorio danés.

La advertencia de Trump va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales situado a las puertas del Ártico, con una población de 57,000 habitantes, pase a ser estadounidense.

Arancel adicional

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social.

"El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió.

El republicano dijo que "estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable".

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente", añadió.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a productos de la gran mayoría de sus socios comerciales, para hacer frente a lo que Washington considera prácticas comerciales desleales y como herramienta para presionar a los países para que se alineen con las políticas de Estados Unidos.