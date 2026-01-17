Niña de un año desaparecida desde diciembre es hallada con vida en Alabama

Una niña de un año que había sido reportada como desaparecida desde principios de diciembre en Florida fue encontrada con vida a más de un mes de su desaparición, informaron las autoridades.

Se trata de Anastasia Mason, quien fue reportada como desaparecida el 2 de diciembre en la ciudad de Pensacola, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia (ECSO). Ese día, la menor fue vista por última vez junto a sus padres, Thomas Zachariah Mason y Jami Makala Owens.

En una actualización ofrecida el jueves 15 de enero, la ECSO confirmó que la niña fue localizada de manera segura en Uriah, Alabama, a varios kilómetros de distancia. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias en que fue encontrada.

Tras el hallazgo, Owens, de 30 años, fue arrestada, aunque la policía no ha revelado oficialmente los cargos que enfrenta. Medios locales informaron que la mujer tenía dos órdenes de arresto activas por abuso infantil y hurto menor.

La ECSO también difundió la fotografía policial del padre, Thomas Mason, de 36 años, aunque no está claro si fue detenido. Ninguno de los dos aparecía en los registros de reclusos del condado hasta el 17 de enero.

Antecedentes del caso

De acuerdo con informes policiales, en diciembre las autoridades acudieron a un hotel tras recibir una llamada por una posible sobredosis. En el lugar encontraron a Owens en el vestíbulo, desorientada e incapaz de explicar dónde estaba su hija.

Posteriormente, Anastasia fue localizada en una habitación del hotel junto a un hombre, donde la policía encontró sustancias narcóticas. Owens fue trasladada a un hospital y, durante ese período, la menor volvió a desaparecer.

Las autoridades creen que el padre, quien comparte la custodia de la niña, pudo haberla llevado, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

El Departamento de Niños y Familias (DCF) inició una investigación al no poder ubicar ni a la menor ni a sus padres en ese momento.

Antes de que Anastasia fuera hallada, el sheriff del condado, Chip Simmons, había expresado su preocupación por la seguridad de la niña y la necesidad de que fuera evaluada por las autoridades competentes. El caso continúa bajo investigación .