Una tormenta de nieve paraliza vuelos en aeropuertos de Nueva York y Newark

Una tormenta de nieve obligó este sábado a la suspensión temporal de vuelos en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, afectando a La Guardia, John F. Kennedy (JFK) y Newark Liberty International, en el inicio de un fin de semana festivo marcado por condiciones climáticas adversas.

Las autoridades ordenaron un paro en tierra en el aeropuerto LaGuardia alrededor de la 1:00 de la tarde, tras registrarse suficiente precipitación en los cinco distritos de la ciudad.

Poco después, se adoptaron medidas similares en los aeropuertos de Newark y Teterboro, y a las 2:00 de la tarde también se detuvieron los vuelos en JFK.

Cuatro pulgadas de nieve

Los meteorólogos pronosticaron hasta cuatro pulgadas de nieve en el noroeste de Nueva Jersey.

Aunque se esperaba que la nevada del sábado disminuyera después de las 4:00 de la tarde, con temperaturas cercanas a los 32 grados Fahrenheit, se advirtió que el mal tiempo continuaría en los días siguientes.

Según el meteorólogo senior de AccuWeather, Dan Pydynowski, la nieve del sábado tendría dificultades para acumularse en calles y aceras, aunque podría cubrir áreas verdes, techos de vehículos y otras superficies.

El pronóstico indica que la nieve podría regresar el domingo desde las primeras horas de la mañana, con acumulaciones de entre dos y cuatro pulgadas en la ciudad de Nueva York.

Las autoridades emitieron un Aviso de Tiempo Invernal desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche del domingo.

Las temperaturas podrían descender hasta los 25 grados Fahrenheit durante la noche del domingo y la mañana del lunes, lo que aumentaría el riesgo de condiciones resbaladizas y complicaciones en el desplazamiento durante el feriado del Día de Martin Luther King.