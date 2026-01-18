Reconocen a más de 40 jóvenes dominicanos en Premio Nacional de la Juventud en Nueva York

Cónsul Jesús Vásquez resalta el impacto de los jóvenes dominicanos en el exterior durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 40 jóvenes dominicanos radicados en los Estados Unidos fueron galardonados durante la cuarta entrega del Premio Nacional de la Juventud, en el renglón “Joven Dominicano Destacado en el Exterior”, celebrada en la ciudad de Nueva York por el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana, en colaboración con el Consulado General dominicano en Nueva York y el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

La ceremonia reconoció a jóvenes estudiantes y profesionales —desde universitarios hasta doctores— por sus aportes a la comunidad dominicana en el exterior, su liderazgo social, excelencia académica y compromiso con el desarrollo humano, consolidando este galardón como una de las principales plataformas de visibilización del talento joven de la diáspora.

El evento contó con la presencia del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez; el ministro de la Juventud, Carlos Valdéz; la embajadora y viceministra del INDEX, Celinés Toribio; representantes de instituciones públicas y privadas de ambos países, así como reconocidos líderes comunitarios dominicanos residentes en la ciudad.

Durante su intervención, el cónsul Jesús Vásquez destacó que los jóvenes reconocidos representan “el relevo generacional que garantiza el futuro de la República Dominicana”, al tiempo que valoró su esfuerzo, disciplina y preparación en una de las ciudades más competitivas del mundo.

Vásquez resaltó además que los dominicanos en el exterior son una muestra del talento, la creatividad y la capacidad de superación que caracteriza al pueblo dominicano.

“Somos arte, somos cultura, somos deporte, somos ciencia, somos innovación y resiliencia. Dondequiera que hay un dominicano, hay una historia de lucha y de éxito”, manifestó.

Declaraciones de autoridades y cifras de participación

El diplomático aseguró que desde el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York continuarán respaldando firmemente este tipo de iniciativas que fortalecen el vínculo con la diáspora y promueven el orgullo nacional.

Por su parte, el ministro de la Juventud, Carlos Valdéz, resaltó que el Premio Nacional de la Juventud es una política pública orientada a reconocer, estimular y proyectar a los jóvenes que impactan positivamente tanto en el país como en el exterior.

En tanto, la viceministra del INDEX, Celinés Toribio, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre la diáspora y la República Dominicana, promoviendo el arraigo, la identidad y el compromiso de los jóvenes dominicanos en el exterior con su país de origen.

Las estadísticas presentadas por la coordinadora general del Premio en los Estados Unidos, Eridenia Lora, reflejan un crecimiento sostenido en la participación: en 2023 aplicaron 57 jóvenes; en 2024, 87; en 2025, 111; y en 2026 un total de 272 jóvenes, de los cuales el 68 % corresponde a dominicanos residentes en los Estados Unidos, lo que representa un aumento superior al 100 % en comparación con años anteriores.