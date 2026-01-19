La dominicana Amanda Séptimo suspende su campaña al Congreso de EE. UU. tras diagnóstico de lupus

Amanda Séptimo, actual representante del Distrito 84 del sur de el Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

La asambleísta estatal Amanda Séptimo, de origen dominicano, anunció la suspensión de su campaña al Congreso de Estados Unidos tras informar que fue diagnosticada recientemente con lupus, una condición de salud que la llevará a priorizar su tratamiento.

A través de un mensaje público, Séptimo explicó que, aunque se retira temporalmente de la contienda congresual, continuará trabajando activamente por su comunidad desde la Asamblea Estatal, reafirmando su compromiso con las causas que ha defendido a lo largo de su carrera política.

Amanda Séptimo es una política estadounidense de origen dominicano y actual miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York , representando el Distrito 84 del sur de el Bronx.

Durante la campaña que llevó a Zohran Mamdani a convertirse en alcalde de Nueva York, Amanda Séptimo jugó un papel estratégico clave , especialmente en la vinculación con el electorado latino de la ciudad y en la construcción de puentes entre diversos sectores comunitarios.

"Mi reciente diagnóstico de lupus significa que suspenderé mi campaña al Congreso, pero pienso seguir luchando por nuestra comunidad todos los días en la Asamblea Estatal. Gracias a todos por su apoyo", expresó la legisladora.

El anuncio ha generado numerosas muestras de solidaridad por parte de colegas, líderes comunitarios y miembros de la diáspora dominicana, quienes han valorado su transparencia y determinación de mantenerse en el servicio público pese al desafío personal de salud.

Reacciones a la suspensión de la campaña

La decisión de Séptimo introduce cambios en el escenario electoral, mientras la dirigente dominicana reafirma su intención de seguir legislando y representando a sus constituyentes desde el ámbito estatal.

Sobre Amanda

Nacida y criada en el Bronx, hija de madre dominicana y criada por su abuela, Séptimo ha construido su carrera política desde la base comunitaria, centrada en la justicia social, la equidad y el apoyo a las comunidades inmigrantes.

Tras estudiar en la Universidad Vanderbilt con una beca completa, regresó a su comunidad para trabajar en activismo social y luego en cargos públicos, incluyendo como parte del equipo del congresista José E. Serrano temprano en su carrera.

Desde enero de 2021, ocupa un escaño en la Asamblea Estatal de Nueva York por el 84.º distrito, un área que abarca barrios como Mott Haven, Port Morris, Melrose y Hunts Point en el Bronx.

Séptimo actuó como enlace entre el equipo de Mamdani y la vibrante comunidad latina de Nueva York, particularmente en áreas con fuerte presencia dominicana como el Bronx y el Alto Manhattan.

Bajo su asesoría, la campaña lanzó múltiples videos en español en los que Mamdani se dirigía directamente a votantes hispanohablantes, mejorando la cercanía cultural y lingüística del candidato con esa parte crucial del electorado. Estos contenidos acumularon decenas de millones de reproducciones, ayudando a consolidar el apoyo latino en la contienda