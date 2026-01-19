Antonio Reynoso, el dominicano que podría convertirse en el próximo congresista de EE. UU.

Luego de recibir el apoyo de la representante saliente, la boricua Nydia Velázquez, Antonio Reynoso, actual presidente del condado de Brooklyn, se perfila como el dominicano con mayores posibilidades de dar el salto al Congreso de Estados Unidos, en un momento en que la representación latina y caribeña gana cada vez más peso en la política nacional.

Su recién anunciada candidatura al Congreso federal ha generado expectativas tanto en Nueva York como dentro de la diáspora dominicana, que ve en Reynoso una oportunidad de ampliar la representación de la comunidad en uno de los espacios de mayor poder político en Estados Unidos.

Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos y criado en Brooklyn, ha construido una carrera política marcada por el activismo comunitario y la defensa de políticas progresistas.

Antes de asumir la presidencia del condado en 2022, se desempeñó durante más de una década como miembro del Concejo Municipal de Nueva York, donde ganó reconocimiento por impulsar iniciativas relacionadas con la justicia social, la equidad racial, la vivienda asequible y los derechos laborales.

De concretarse, se sumaría a un reducido pero creciente grupo de congresistas de origen dominicano, como Adriano Espaillat, quien hizo historia al convertirse en el primer dominicano electo a la Cámara de Representantes.

Prioridades de Antonio Reynoso en Brooklyn

Durante su gestión como presidente de Brooklyn, Reynoso ha priorizado temas como la seguridad pública desde un enfoque comunitario, la protección de los inmigrantes, el acceso a servicios básicos y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Estas posiciones han reforzado su perfil a nivel estatal y nacional, alimentando las especulaciones sobre un eventual proyecto congresual.

Analistas políticos consideran que su arraigo en uno de los condados más diversos del país, así como su trayectoria electoral y su conexión con organizaciones comunitarias, podrían jugar a su favor en una eventual contienda.

Al mismo tiempo, subrayan que el escenario dependerá del mapa electoral, las primarias y el respaldo de las estructuras partidarias.

Impacto de la candidatura en la diáspora dominicana

De avanzar hacia una candidatura formal, Antonio Reynoso no solo buscaría un escaño en el Congreso, sino también consolidar la presencia de la diáspora dominicana en la toma de decisiones federales, reafirmando el peso político de una comunidad que continúa creciendo y organizándose en Estados Unidos.