Cientos de vehículos, incluidos decenas de camiones, se vieron involucrados en un choque en cadena que obligó al cierre de una autopista mientras una potente tormenta invernal avanza por Estados Unidos.

Michigan. Más de 100 vehículos chocaron o se salieron de la vía este lunes en la Interestatal 196, en el suroeste de Michigan, debido a intensas nevadas provocadas por el efecto de los Grandes Lagos, informaron las autoridades estatales.

De acuerdo con la agencia AP, el accidente masivo obligó a la Policía Estatal de Michigan a cerrar la autopista en ambos sentidos, cerca de Grand Rapids, mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos, entre ellos más de 30 camiones de carga. Las autoridades reportaron numerosos heridos, aunque no se registraron muertes.

Accidente en medio de la tormenta invernal

El siniestro se produjo en medio de una amplia tormenta invernal que afecta gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por frío extremo y posibles tormentas de nieve en varios estados, desde Minnesota hasta Nueva York.

La oficina del sheriff del condado de Ottawa informó sobre múltiples accidentes, camiones volcados y decenas de conductores varados. Muchos de ellos fueron trasladados en autobuses a la escuela secundaria de Hudsonville, donde recibieron asistencia y coordinaron transporte.

Labores de limpieza y remoción

Las autoridades estimaron que la autopista permanecería cerrada durante varias horas mientras continuaban las labores de limpieza, en las que participaron varias empresas de remolque pese a las bajas temperaturas.

“Estamos tratando de retirar la mayor cantidad de vehículos lo más rápido posible para reabrir la carretera”, dijo Jeff Westveld, gerente de Grand Valley Towing.