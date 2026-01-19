La devoción a la Virgen de la Altagracia une a la diáspora dominicana en Nueva York

Cuadro de la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La devoción a la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual del pueblo dominicano, continúa viva más allá de las fronteras nacionales y se ha consolidado como una de las tradiciones religiosas más representativas de la diáspora en la ciudad de Nueva York.

Este domingo, la comunidad dominicana celebró una emotiva misa en honor a la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida, un templo emblemático que, desde hace varias décadas, acoge esta celebración como parte del calendario religioso y cultural de los dominicanos residentes en Estados Unidos.

A lo largo de los años, la misa ha contado con la presencia de altas autoridades dominicanas, incluyendo vicepresidentes de la República, primeras damas, ministros, legisladores, alcaldes y representantes diplomáticos, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la fe, la identidad nacional y la vida institucional del país fuera de sus fronteras.

El Consulado Dominicano expresó su agradecimiento al padre Joseph Espaillat por auspiciar y oficiar la celebración, reconociendo su labor pastoral y su compromiso constante con la promoción de los valores cristianos y familiares, así como su cercanía con la comunidad dominicana en Nueva York.

La celebración de la misa en honor a la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio de Nueva York se remonta a varias décadas atrás, cuando los primeros grandes núcleos de migrantes dominicanos comenzaron a organizarse para mantener vivas sus tradiciones religiosas en el exterior.

Con el paso del tiempo, esta eucaristía se consolidó como uno de los actos más emblemáticos de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

En distintas ocasiones, presidentes de la República Dominicana han asistido personalmente a esta celebración durante visitas oficiales o privadas a Nueva York, o han enviado delegaciones de alto nivel en representación del Gobierno dominicano, subrayando el valor simbólico de esta tradición para los dominicanos residentes en el exterior.

Participación de autoridades y líderes comunitarios en la eucaristía

La eucaristía contó con la participación del Consulado General de la República Dominicana, representado por el cónsul Vásquez Martínez, así como del congresista Adriano Espaillat, el comisionado de Transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, el diputado Cirilo Moronta y otros líderes comunitarios, reflejando cómo esta tradición ha trascendido generaciones y se ha convertido en un punto de encuentro para la diáspora.

Durante la homilía se resaltó la importancia de los valores familiares, sociales y cristianos que forman parte de la identidad dominicana, con un llamado a fortalecer aquellos principios que, con el paso del tiempo y la vida en el exterior, pueden verse debilitados, pero que siguen siendo esenciales para la cohesión y el desarrollo de las comunidades.

La misa se desarrolló en un ambiente de profunda fe, recogimiento y reflexión, y fue valorada por los asistentes como una celebración significativa que reafirma el vínculo espiritual y cultural de los dominicanos con su país de origen.

La participación de estas figuras ha reforzado el carácter nacional de la misa, que no solo es un acto religioso, sino también una manifestación de unidad, memoria colectiva y reafirmación cultural para la diáspora, especialmente en una ciudad que alberga una de las comunidades dominicanas más grandes fuera del país.

Con cada celebración, la misa de la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio se renueva como un puente espiritual entre la República Dominicana y su diáspora, transmitiendo de generación en generación una tradición que sigue siendo símbolo de fe, identidad y esperanza para los dominicanos en Nueva York.