Cómo realizar la renovación del pasaporte de Estados Unidos en Santo Domingo

Imagen del pasaporte de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo informó que los ciudadanos estadounidenses adultos en la República Dominicana pueden renovar su pasaporte sin necesidad de realizar una cita presencial, utilizando el formulario DS-82.

Según explicó la legación diplomática en su columna semanal "Pregúntale al Cónsul", publicada cada lunes, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos para llenar el formulario:

Desgastes normales de uso o sin daños

Emitido en los últimos 15 años

Emitido con una validez de 10 años

Emitido con su nombre actual o ha cambiado su nombre desde que se emitió su pasaporte y puede presentar documentación legal para probar este cambio (certificado de matrimonio, certificado de divorcio u orden judicial)

Para completar el proceso de renovación, se debe pagar una tarifa de 130 dólares a través de la plataforma Pay.gov.

Documentos requeridos

Imprimir el formulario de solicitud por una sola cara. Firmar y fechar la solicitud. Adjuntar dos (2) fotografías a color tamaño 2"x2" (5 cm x 5 cm). Incluir una copia del pasaporte actual. En caso de cambio de nombre, copiar todas las páginas del documento legal correspondiente (certificado de matrimonio, divorcio u orden judicial). Comprobante de pago de la tarifa de USD 130.00 en Pay.gov. Enviar la solicitud y el pasaporte anterior por correo a la Embajada de los Estados Unidos a través de una oficina de DOMEX.

La embajada precisó que DOMEX cobra USD 25 dentro de Santo Domingo y USD 30 en el resto del país. Excepto en la sede de la embajada, el pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito.

Asimismo, advirtió que el proceso de emisión del nuevo pasaporte puede tardar entre cuatro y seis semanas, o más tiempo si la información suministrada está incompleta o es ilegible.