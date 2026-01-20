Arrestan a un hombre en Nueva York por mantener unas 300 ratas como mascotas

Ratas captadas en la casa de un hombre en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 48 años fue arrestado en Long Island luego de que las autoridades descubrieran que mantenía cientos de ratas dentro de su vivienda, una situación que provocó graves condiciones de insalubridad y obligó a voluntarios de rescate animal a intervenir para salvar a los roedores.

La casa, ubicada en Whitewood Drive, estaba completamente invadida por ratas domésticas que corrían libremente por gabinetes, pisos y paredes. Voluntarios estiman que en el lugar había entre 300 y 500 ratas, de las cuales al menos 100 a 200 permanecían ocultas dentro de las paredes.

"Es un desastre. Es muy difícil respirar. Se necesitan mascarillas y guantes. Es una situación realmente terrible", afirmó Frankie Floridia, presidente de Strong Island Animal Rescue, organización que lidera las labores de rescate.

Hasta el momento, los voluntarios han logrado contener unas 150 ratas, separándolas por sexo y condición médica, para luego trasladarlas a atención veterinaria. Según la técnica veterinaria Kristin Stephens, muchos de los animales presentan heridas graves, abscesos, infecciones y septicemia.

Acciones de rescate y estado de salud de las ratas

Durante la inspección del inmueble, el equipo de rescate encontró veneno para ratas en el sótano, lo que habría causado sangrado nasal en algunos animales. "Eso es lo que ocurre cuando las ratas son envenenadas", explicó Stephens.

El propietario enfrenta múltiples multas por violaciones a las normas de saneamiento, mientras la vivienda ha sido condenada por las autoridades.

Pese a la magnitud del caso, vecinos del sector aseguraron a Eyewitness News que no percibieron olores ni señales externas, lo que indica que la situación estaba contenida dentro del inmueble.

Los voluntarios continúan tratando a las ratas contra ácaros y buscan hogares temporales y donaciones para cubrir los costos médicos. "Es una situación triste, pero nos da esperanza saber que podemos llevarlos a un lugar seguro", expresó Floridia.