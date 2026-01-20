Ranking de pasaportes: qué evalúan para clasificar al pasaporte dominicano entre los poderosos

La firma internacional Henley & Partners elabora el Henley Passport Index, un ranking que clasifica 199 pasaportes en función del acceso que ofrecen a 227 destinos en todo el mundo. Este índice se actualiza de manera mensual y es considerado uno de los principales indicadores de la libertad de viaje internacional.

En su informe de enero de 2026, el pasaporte de la República Dominicana se posiciona en el puesto 65, compartiendo rango con Marruecos, país del norte de África, y Esuatini, un pequeño reino del África austral. Los tres tienen en común que sus ciudadanos pueden acceder a 72 destinos sin necesidad de una visa tradicional.

Este resultado representa una mejora respecto a enero de 2025, cuando el pasaporte dominicano ocupaba el puesto 67.

El ascenso no se debe a un aumento en la cantidad de destinos accesibles, sino a ajustes en las políticas migratorias de otros países, lo que provocó el descenso de varios pasaportes y permitió a la República Dominicana escalar posiciones dentro del ranking comparativo.

A mediados de octubre de 2025, Quisqueya compartía la posición 71 con Malawi; sin embargo, en la actualización más reciente, el país africano descendió y ahora se sitúa por debajo de la República Dominicana, en el puesto 66.

¿Qué toman en cuenta para realizar la clasificación?

El Henley Passport Index mide la libertad de viaje internacional comparando cuántos países pueden visitarse sin una visa tradicional. Para ello, se basa exclusivamente en datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), organismo que agrupa a unas 350 aerolíneas y representa más del 80 % del tráfico aéreo mundial.

Cada pasaporte recibe un punto por cada destino al que se puede acceder bajo las siguientes modalidades:

Acceso sin visa: si no se requiere visa para ingresar a un destino, se otorga un punto.

Visa a la llegada (VOA): si la visa puede obtenerse al momento de llegar al país de destino, también se otorga un punto.

Autorización Electrónica de Viaje (ETA): permiso digital que algunos países exigen a viajeros exentos de visa antes de abordar un vuelo o ingresar a su territorio.

Visa electrónica (e-visa): visa oficial emitida en formato digital.

Países a los que el pasaporte dominicano puede ingresar según clasificación

Sin visa:

Angola, Botsuana, Brasil, Colombia, Islas Cook, Ecuador, El Salvador, Georgia, Granada, Guyana, Honduras, Hong Kong, Jamaica, Japón, Kiribati, Macao, Malasia, Micronesia, Montserrat, Marruecos, Myanmar, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Gambia, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Zambia.

Visa a la llegada (VOA):

Armenia, Bangladés, Burundi, Camboya, Cabo Verde, Comoras, Yibuti, Egipto, Guinea-Bissau, Irán, Jordania, Laos, Líbano, Madagascar, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niue, Palaos, Qatar, Ruanda, Samoa, Senegal, Islas Salomón, Tanzania, Timor Oriental, Turquía, Tuvalu y Zimbabue.

Visas electrónicas (e-visa):

Albania, Azerbaiyán, Baréin, Benín, Bután, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Cuba, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Kazajistán, Kirguistán, Mauritania, Moldavia, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán del Sur, Santa Elena, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Siria, Bahamas, Togo, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Autorización Electrónica de Viaje (ETA):

Israel, Kenia, Palestina, Rusia, Seychelles, Corea del Sur y Sri Lanka.