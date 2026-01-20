Identifican a dominicano como sospechoso del primer homicidio del año en Nueva York

Fotografía divulgada por la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, donde se muestra a Ehinel Troncoso, identificado por la Policía como sospechoso del primer homicidio del año en NY. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) identificó un joven de 24 años como el principal sospechoso del primer homicidio registrado en la ciudad en 2026, ocurrido el 1 de enero tras un altercado vial que terminó con la muerte a tiros de un conductor de Uber en el Bronx. Las autoridades y la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York ofrecen una recompensa de 10,000 dólares por información que permita su arresto.

Se trata del dominicano Ehinel Troncoso, quien es buscado por el asesinato de Issa Mbolo Isac, de 55 años, ocurrido la mañana del 1 de enero, cuando la víctima se encontraba dentro de su Toyota RAV4 azul con placas de la Comisión de Taxis y Limusinas. La nacionalidad del sospechoso fue revelada por la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, quienes publicaron una segunda imagen de Troncoso.

El NYPD publicó una imagen de vigilancia del sospechoso y solicitó la colaboración del público para dar con su paradero. De acuerdo con fuentes policiales, Troncoso presenta tatuajes distintivos, entre ellos unas manos en oración, la imagen de un hombre besando a un bebé y la frase "Dios es amor".

Según las autoridades, Troncoso cuenta con nueve arrestos previos, cinco por delitos graves y cuatro por faltas menores. La divulgación de su identidad se produjo casi una semana después del crimen, luego de que la policía confirmara que ya había identificado al presunto tirador.

Detalles del crimen

Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:00 de la mañana, en la avenida Morris, cerca de la vía de servicio de la autopista Cross Bronx, tras un leve accidente de tránsito entre la víctima y el agresor. Imágenes de vigilancia muestran que ambos conductores se detuvieron tras el choque y sostuvieron una discusión.

Testigos indicaron que el conductor del vehículo agresor se retiró del lugar en varias ocasiones antes de regresar armado. Posteriormente, abrió fuego contra el conductor de Uber, quien intentó huir. La evidencia balística confirma que los disparos fueron realizados desde la calle hacia el interior del vehículo, impactando a la víctima al menos dos veces en la cabeza.

Foto divulgada por la Policía de NY.

Bomberos del FDNY, que respondían a un incendio vehicular no relacionado en la zona, alertaron a la policía tras encontrar el vehículo de la víctima chocado contra otro automóvil estacionado.

Testigos y recompensas

Un testigo clave, también taxista, aseguró que el atacante disparó de manera indiscriminada y que conocía al sospechoso. De acuerdo con la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, el testigo fue presentado de forma anónima ante la prensa por temor a represalias.

El presidente de la entidad, Fernando Mateo, informó que la organización ofrece una recompensa de 10,000 dólares por información que conduzca al arresto del responsable. Mateo afirmó además que el sospechoso es dominicano y que existía preocupación de que intentara huir del país a través de un aeropuerto.

Issa Mbolo Isac, inmigrante africano, había vendido recientemente su licencia de taxi para comprar una vivienda para su familia en África. Compartía el vehículo con un amigo que lo utilizaba durante el día para Uber, mientras él trabajaba en horarios nocturnos.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información sobre el paradero del sospechoso a comunicarse de forma confidencial con Crime Stoppers o con el NYPD.