No hay dominicanos entre las víctimas del trágico accidente ferroviario en España

Vista del tren Iryo que descarriló e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales y 152 personas heridas. ( EFE )

El cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, informó este martes que hasta el momento no se han reportado dominicanos entre las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en España, una tragedia que ha dejado decenas de muertos y heridos en el sur del país.

El siniestro se registró la noche del 18 de enero de 2026, cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos en plena vía.

Aunque no existen datos oficiales que especifiquen la cantidad de dominicanos residentes en Andalucía, España es el segundo país con mayor presencia de la diáspora dominicana, con 201,162 nacionales, según estudios sobre la comunidad dominicana en ese país.

Detalles del accidente ferroviario

De acuerdo con medios internacionales y autoridades españolas, el choque ocurrió en la línea de alta velocidad que conecta Málaga con Madrid, cuando un convoy operado por la empresa Iryo, procedente de Málaga y con destino a Madrid, descarriló y cruzó a la vía opuesta, impactando con un tren de Renfe que se dirigía a Huelva.

El balance provisional de la tragedia es de al menos 40 fallecidos y decenas de heridos, cifra que podría aumentar a medida que continúan las labores de rescate y recuperación en la zona del accidente, un tramo rural y de difícil acceso.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades españolas han desplegado equipos de emergencia, maquinaria pesada y dispositivos de atención para asistir a los afectados y a los familiares de las víctimas, mientras se investigan las causas del choque, considerado uno de los peores accidentes ferroviarios en España en más de una década.

La Embajada de la República Dominicana y el consulado en Madrid mantienen coordinación con las autoridades españolas y han expresado su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos, reiterando que no se han reportado víctimas dominicanas hasta el momento.

Marte Piantini agregó que no se han recibido llamadas de familiares ni reportes de dominicanos heridos o fallecidos vinculados al accidente.