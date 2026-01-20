Pasaporte dominicano sube al puesto 65 entre los más poderosos del mundo

Ejemplar de un pasaporte dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El pasaporte dominicano ascendió tres posiciones al entrar en 2026 en el Índice de Pasaportes de Henley & Partners, al ubicarse en el puesto 65, según su capacidad de movilidad internacional. Este ranking fue actualizado una semana antes de que el país emitiera el primer pasaporte biométrico.

De acuerdo con el informe, la República Dominicana comparte esta posición con Marruecos, país del norte de África, y Esuatini, un pequeño reino situado en el África austral.

El ranking es liderado por Singapur, seguido de Japón y Corea del Sur, que encabezan la lista de los pasaportes más poderosos del mundo.

A mediados de octubre de 2025, Henley & Partners había actualizado el índice y el pasaporte dominicano descendió entonces al puesto 71. No obstante, la nueva clasificación refleja una mejoría sostenida en los últimos tres años: en 2023 se ubicaba en el puesto 78, en 2024 en el 70 y en 2025 en el 67.

Países a los que se puede viajar sin visa

Según el informe, el pasaporte dominicano permite el acceso a 72 destinos sin visa o con visa a la llegada, mientras que en 123 países los ciudadanos dominicanos requieren visado previo.

América

El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. También Montserrat, territorio británico de ultramar en el Caribe.

África

Angola, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Egipto, Gambia, Guinea-Bisáu, Kenia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Tanzania, Yibuti, Zambia y Zimbabue.

Asia

Armenia, Bangladés, Camboya, Catar, Corea del Sur, Filipinas, Georgia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Nepal, Palestina, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turquía y Uzbekistán. Además, Hong Kong y Macao (regiones administrativas especiales de China) y Taiwán, con reconocimiento internacional limitado.

Oceanía

Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Palaos, Samoa y Tuvalu. También Islas Cook y Niue, territorios en libre asociación con Nueva Zelanda.