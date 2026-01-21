Roban joyería de un dominicano en Nueva Jersey y sustraen más de US$1.5 millones en mercancía

Delincuentes asaltan joyería Gustavo Oro 14K en Jersey City, robando más de 1.5 millones en joyas. ( FUENTE EXTERNA )

Una joyería propiedad de dominicanos fue asaltada en Jersey City, Nueva Jersey, de la que un grupo de delincuentes logró llevarse más de 1.5 millones de dólares en joyas en cuestión de minutos, según informó el dueño del establecimiento.

El robo ocurrió el jueves 15 de enero en la joyería Gustavo Oro 14k, ubicada en la avenida West Side, donde al menos cuatro individuos encapuchados irrumpieron violentamente en el local, utilizando martillos de gran tamaño para romper las vitrinas y vaciar por completo el inventario.

"Todo lo que construí en cinco años desapareció en cinco minutos. Como si nada, ¡boom!", relató el propietario Gustavo Sánchez.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo los asaltantes destrozan los escaparates y se llevan todas las joyas que encuentran a su paso. Dentro del local quedaron cristales rotos, vitrinas vacías y tinas llenas de escombros, evidencias del audaz golpe.

"Se llevaron muchas joyas, como oro de 14 quilates, diamantes y oro de 18 quilates", detalló Sánchez, quien aseguró que las pérdidas superan US$1.5 millones, según declaró a News 4.

Reacciones del propietario y medidas futuras

Un día después del robo, el comerciante confesó el impacto emocional del hecho. "Ayer lloré como un bebé porque, ya sabes, llevo cinco años trabajando y esto nunca ha pasado", expresó.

Sánchez informó que los empleados lograron ponerse a salvo y no resultaron heridos, mientras las autoridades de Jersey City continúan la investigación para dar con los responsables.

Pese a las pérdidas, el empresario aseguró que no se rendirá y ya evalúa nuevas medidas de seguridad para reabrir el negocio. "Volveremos. Nunca nos rendiremos", afirmó.