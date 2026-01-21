Comité legislativo de EE. UU. lanza proceso contra los Clinton por caso Epstein

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un procedimiento por desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinton por negarse a declarar en una investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara, de mayoría republicana, acusa al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona para declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien murió en prisión en 2019.

Ahora, la Cámara de Representantes, también dominada por republicanos, deberá decidir -en una fecha a determinar- si cita formalmente a los Clinton por desacato y los remite al Departamento de Justicia para enfrentar posibles acciones penales.

"Ningún testigo, sea expresidente o un simple ciudadano, puede desafiar deliberadamente una citación del Congreso sin consecuencia", dijo el republicano James Comer, presidente del poderoso Comité, durante la votación que recibió apoyo de ambos partidos.

"Eso es lo que los Clinton hicieron", agregó.

El Comité examina cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un suicidio.

Ataque a los adversarios

Los Clinton afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue años atrás amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.

"Donald Trump encabeza el encubrimiento de la Casa Blanca de los archivos sobre Epstein, todos sabemos que el propio Epstein dijo que Donald Trump fue su mejor amigo durante diez años", dijo el legislador Robert Garcia, líder demócrata en el Comité.

Trump pasó meses tratando de bloquear la divulgación de los archivos vinculados a Epstein.

El mandatario y funcionarios del Departamento de Justicia son acusados por los demócratas de encubrimiento, al haber publicado solo una fracción de los expedientes del caso pese a que una ley les exigía hacerlos públicos en su totalidad hace más de un mes.

Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de conducta delictiva relacionada con Epstein.

Pero los republicanos sostienen que los vínculos pasados de esta pareja demócrata con Epstein, incluido el uso por parte de Bill Clinton de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

Los Clinton consideran que las citaciones son inválidas porque carecen de un propósito legislativo claro.

Ambos presentaron declaraciones juradas por escrito describiendo lo que saben sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Maxwell testificará ante el panel el 9 de febrero, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a guardar silencio.