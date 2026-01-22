Consulado dominicano en Nueva York rendirá homenaje a Juan Pablo Duarte con ofrenda floral

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, en coordinación con el Instituto Duartiano, realizará una ofrenda floral en honor al natalicio de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria, como parte de los actos conmemorativos dedicados a exaltar su vida y legado histórico.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la actividad se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026 en Duarte Square, ubicada en Avenue of the Americas, entre Canal Street y Grand Street, y estará abierta a toda la comunidad dominicana y al público en general.

Juan Pablo Duarte es reconocido como el principal ideólogo de la independencia nacional y un símbolo de los valores de libertad, justicia y soberanía que definen la identidad dominicana. Su pensamiento y sacrificio continúan influyendo en las generaciones actuales, tanto dentro como fuera del país.

Reprogramación de la actividad

De acuerdo con el Consulado, la ofrenda floral estaba programada originalmente para el 26 de febrero, pero fue reprogramada debido a las bajas temperaturas y una tormenta de nieve que afectaron la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y una mayor participación de la comunidad.

El acto patriótico busca reafirmar el orgullo de ser dominicano y rendir tributo a quien dedicó su vida a la construcción de una República libre e independiente, cuyos ideales siguen vigentes.

El Consulado General reiteró la invitación a la comunidad a participar en este encuentro conmemorativo, que honra las raíces nacionales y fortalece el sentido de identidad dominicana en el exterior.