JetBlue inaugurará su primera aeronave inspirada en República Dominicana

Los tres diseños creados por artistas dominicanos para la nueva aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

JetBlue, la aerolínea estadounidense con mayor operación en la República Dominicana, anunció el lanzamiento de "RD: Orgullo que Eleva", una campaña que invita al público a votar por el diseño de su primera aeronave inspirada en la identidad cultural dominicana.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con tres artistas dominicanos, busca resaltar la riqueza cultural, el folclore, la música, el color y el orgullo nacional, al tiempo que celebra más de dos décadas de presencia y servicio continuo de la aerolínea en el país.

En una nota de prensa, la aerolínea anunció que a partir de este jueves 22 de enero y hasta el 1 de febrero, clientes y seguidores de JetBlue podrán votar por su diseño favorito.

El arte seleccionado será anunciado en febrero y posteriormente aplicado a un Airbus A320, que comenzará a operar en la primavera de este año.

"Como la aerolínea más grande que opera en la República Dominicana, nos llena de orgullo presentar el primer diseño de una aeronave de JetBlue dedicado al país, creado por un artista local y elegido por la propia comunidad", afirmó Marty St. George, presidente de JetBlue. "Este proyecto rinde homenaje a la vibrante cultura y al talento creativo dominicano, y simboliza el fuerte vínculo que hemos construido durante más de veinte años", continuó.

Apoyo a la participación ciudadana

El congresista Adriano Espaillat también respaldó la iniciativa y llamó a la participación ciudadana. "Esta campaña ofrece una oportunidad única para celebrar nuestro patrimonio artístico y la vitalidad de nuestra cultura.

Invito a los dominicanos, tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana, a sumarse y elegir el diseño que mejor represente nuestro orgullo, identidad y unidad", expresó.

Los interesados pueden votar y conocer más sobre los artistas participantes a través del portal VotaJetBlueRD.com.

Artistas dominicanos al frente del proyecto

Para este histórico diseño, JetBlue se asoció con reconocidos creadores dominicanos, reafirmando su compromiso con el talento local. Cada artista fue compensado por su trabajo creativo y, aunque los tres diseños reflejan la esencia del país, solo uno será seleccionado para volar.

Willy Gómez: Director de arte, ilustrador y muralista con más de 20 años de trayectoria. Su propuesta combina influencias neotradicionales y Art Nouveau, destacando la música, la naturaleza y la vida costera dominicana con una paleta vibrante.

Los Plebeyos: Colectivo de diseño dominicano reconocido por su estilo gráfico audaz y enfoque social contemporáneo. Su diseño se inspira en la cotidianidad y el folclore nacional, incorporando elementos de la gastronomía, la música y la vida familiar.

Lena Tokens: Ilustradora de proyección internacional, conocida por fusionar surrealismo, naturaleza y colores intensos. Su propuesta integra los colores de la bandera dominicana y figuras humanas que representan la creatividad, las tradiciones y el ritmo del país.

Más de dos décadas de presencia en el país

JetBlue inició operaciones en la República Dominicana hace casi 22 años, con Santiago como su primer destino internacional. Actualmente, la aerolínea ofrece más asientos entre Estados Unidos y el país que cualquier otra compañía aérea, con vuelos desde y hacia Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y Punta Cana.

Para esta primavera, JetBlue prevé operar un promedio de más de 30 vuelos diarios, facilitando los viajes de ocio, negocios y reunificación familiar. Recientemente, la aerolínea relanzó la ruta Fort Lauderdale–Santiago e inauguró un nuevo servicio entre Tampa y Punta Cana, fortaleciendo la conectividad con el estado de Florida.

Además de su crecimiento operativo, JetBlue mantiene un sólido compromiso social en la República Dominicana mediante programas de voluntariado y alianzas comunitarias. A través de la Fundación JetBlue, apoya iniciativas educativas, incluyendo una alianza de cinco años con Fundación Mariposa DR y su colaboración con DREAM Project, que recientemente respaldó ferias del libro para fomentar la alfabetización en la primera infancia.