Nueva York busca personal temporal para remover nieve ante fuerte tormenta

Con la llegada de una tormenta invernal, las autoridades buscan personal para garantizar la seguridad en paradas de autobuses y cruces peatonales.

    Expandir imagen
    Nueva York busca personal temporal para remover nieve ante fuerte tormenta
    Una máquina quita nieves. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) anunció este jueves la contratación de trabajadores temporales para el programa de Emergency Snow Shovelers, con el fin de remover nieve y hielo en paradas de autobuses, cruces peatonales, hidrantes y otras áreas públicas de la ciudad durante la temporada invernal.

    Las autoridades buscan personal debido a una gran tormenta invernal que afectará los Estados Unidos desde mañana viernes y provocará daños severos entre apagones generalizados y temperaturas peligrosamente bajas.

    El salario establecido es de US$19.14 por hora, que aumenta a US$28.71 por hora luego de las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

    Estos informaron que el registro ya está abierto y está dirigido a personas que cumplan con ciertos requisitos básicos.

    Requisitos para aplicar

    Los interesados deben:

    • Tener al menos 18 años de edad
    • Estar legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos
    • Estar en condiciones de realizar trabajo físico pesado
    Proceso de registro

    Para completar el registro, los solicitantes deben acudir a una cita previa y presentar:

    • Dos fotos pequeñas (de 1.5 pulgadas cuadradas), similares a las de pasaporte
    • Tarjeta de Seguro Social
    • Dos formas de identificación (original y copia), como:
    • Licencia de conducir
    • Pasaporte
    • Identificación escolar con foto
    • Tarjeta IDNYC

    Las autoridades recomiendan no asistir a la cita si la persona presenta síntomas de COVID-19.

    Una enorme tormenta invernal avanza sobre gran parte de Estados Unidos y amenaza con provocar daños severos, apagones generalizados y temperaturas peligrosamente bajas en los dos tercios orientales del país, desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

    Mientras los pronósticos se volvían cada vez más alarmantes este jueves, los estantes de supermercados y ferreterías comenzaron a vaciarse, la sal para derretir hielo se cargaba en camiones y los trabajadores de servicios públicos se preparaban para lo que los meteorólogos advierten podría ser un evento comparable, en términos de impacto, a un huracán.

    El sistema podría dejar una devastadora tormenta de hielo desde Texas y gran parte del sur, así como hasta 30 centímetros de nieve desde Oklahoma hasta Washington D.C., Nueva York y Boston, detalló la agencia AP.

