Nueva York busca personal temporal para remover nieve ante fuerte tormenta

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) anunció este jueves la contratación de trabajadores temporales para el programa de Emergency Snow Shovelers, con el fin de remover nieve y hielo en paradas de autobuses, cruces peatonales, hidrantes y otras áreas públicas de la ciudad durante la temporada invernal.

Las autoridades buscan personal debido a una gran tormenta invernal que afectará los Estados Unidos desde mañana viernes y provocará daños severos entre apagones generalizados y temperaturas peligrosamente bajas.

El salario establecido es de US$19.14 por hora, que aumenta a US$28.71 por hora luego de las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

Estos informaron que el registro ya está abierto y está dirigido a personas que cumplan con ciertos requisitos básicos.

Requisitos para aplicar

Los interesados deben:

Tener al menos 18 años de edad

de edad Estar legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos

Estar en condiciones de realizar trabajo físico pesado

Proceso de registro

Para completar el registro, los solicitantes deben acudir a una cita previa y presentar:

Dos fotos pequeñas (de 1.5 pulgadas cuadradas), similares a las de pasaporte

Tarjeta de Seguro Social

Dos formas de identificación (original y copia), como:

Pasaporte

Identificación escolar con foto

Tarjeta IDNYC

Las autoridades recomiendan no asistir a la cita si la persona presenta síntomas de COVID-19.

Una enorme tormenta invernal avanza sobre gran parte de Estados Unidos y amenaza con provocar daños severos, apagones generalizados y temperaturas peligrosamente bajas en los dos tercios orientales del país, desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Mientras los pronósticos se volvían cada vez más alarmantes este jueves, los estantes de supermercados y ferreterías comenzaron a vaciarse, la sal para derretir hielo se cargaba en camiones y los trabajadores de servicios públicos se preparaban para lo que los meteorólogos advierten podría ser un evento comparable, en términos de impacto, a un huracán.

El sistema podría dejar una devastadora tormenta de hielo desde Texas y gran parte del sur, así como hasta 30 centímetros de nieve desde Oklahoma hasta Washington D.C., Nueva York y Boston, detalló la agencia AP.