Permiten autodeportación de sospechoso del mayor robo de joyas en EE. UU., evitando juicio federal

Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos permitieron que uno de los sospechosos del robo de joyas valorado en más de 100 millones de dólares —considerado el mayor en la historia del país— se autodeportara a Sudamérica, una decisión que tomó por sorpresa y generó indignación entre los fiscales federales que planeaban llevarlo a juicio, según reporta la agencia AP.

Se trata de Jeson Nelon Presilla Flores, uno de los siete acusados de participar en el asalto ocurrido en 2022, cuando el grupo presuntamente siguió un camión blindado de la empresa Brink´s hasta una parada de descanso en una autopista rural al norte de Los Ángeles, donde robaron diamantes, esmeraldas, oro, rubíes y relojes de lujo.

Flores enfrentaba hasta 15 años de prisión federal por conspiración para robar un envío interestatal e internacional. Aunque se declaró inocente y se encontraba en libertad bajo fianza, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en septiembre, pese a ser residente permanente legal, según documentos judiciales.

A finales de diciembre, ICE ejecutó su deportación luego de que Flores solicitara la salida voluntaria, una acción que, de acuerdo con los fiscales, se realizó sin que estos fueran notificados de una orden migratoria en su contra. ICE no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El abogado defensor, John D. Robertson, presentó una moción para que se desestime permanentemente la acusación, argumentando que la deportación violó el derecho de su cliente a un debido proceso penal. En contraste, los fiscales federales se oponen a cerrar el caso de manera definitiva y solicitan que los cargos sean retirados "sin perjuicio", con el fin de preservar la posibilidad de un juicio si Flores regresa a Estados Unidos.

Detalles de la deportación

Durante una audiencia migratoria celebrada el 16 de diciembre, Flores solicitó ser deportado a Chile. Aunque el juez negó la salida voluntaria, emitió una orden final de deportación y el acusado fue enviado a Ecuador, según consta en los expedientes judiciales.

Los fiscales reconocieron que permitieron que el proceso migratorio avanzara de manera independiente al penal, lo que terminó beneficiando al acusado. "Ahora evitará el juicio y cualquier posible condena, a menos que regrese al país", señalaron en su oposición a la moción de la defensa.

Reacciones y consecuencias

Expertos legales calificaron el caso como extremadamente inusual, dada su magnitud. La exfiscal federal Laurie Levenson afirmó que, por lo general, las autoridades migratorias coordinan con los fiscales cuando un acusado enfrenta cargos penales.

"No se explica cómo pudo ser deportado sin que los fiscales estuvieran al tanto. Fue una clara falta de coordinación institucional", señaló.

Las empresas joyeras afectadas también exigen explicaciones. "Cuando un acusado en un caso federal tan grave abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas ni cierre", expresó Jerry Kroll, abogado de varias de las compañías perjudicadas.

El robo ocurrió en julio de 2022, tras una feria internacional de joyería cerca de San Francisco. Según la acusación, los sospechosos aprovecharon que uno de los conductores del camión dormía dentro del vehículo y el otro compraba comida en el área de descanso.

Aunque las víctimas estimaron las pérdidas en más de 100 millones de dólares, Brink´s sostuvo que el valor real de los artículos robados era inferior a los 10 millones.