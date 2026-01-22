Trump amenaza al New York Times tras la publicación de un sondeo desfavorable

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al New York Times con incluir un sondeo desfavorable publicado este jueves dentro de su demanda multimillonaria contra el rotativo, al que acusa de animosidad.

"La encuesta Siena Times, que siempre es tremendamente negativa conmigo, especialmente justo antes de la Elección de 2024, en la que gané por un margen aplastante, será añadida a mi demanda contra el Fracasado New York Times" declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Sondeo revela baja aprobación

El sondeo publicado este jueves afirma que solo el 40 % de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, tras un año en el poder.

