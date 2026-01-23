Joseline Peña-Melnyk asume la presidencia de la Cámara de Representantes de Maryland

Joseline Peña-Melnyk, primera dominicana en ser presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de la República Dominicana en Estados Unidos, María Castillo Báez, felicitó y acompañó a Joseline Peña-Melnyk tras su juramentación como presidenta de la Cámara de Representantes del estado de Maryland.

La elección de la legisladora dominicana, realizada en diciembre pasado, marca un hito histórico, al convertirse en la primera mujer latina en ocupar el cargo más alto del poder legislativo estatal.

“¡Hoy fue uno de esos valiosos días en los que sientes real orgullo por los logros de alguien más! Mis felicitaciones a Joseline Peña-Melnyk por ser la primera mujer afrolatina en ocupar la presidencia de una Cámara de Representantes en los EE. UU.!”, expresó la embajadora Castillo a través de la red social X.

Castillo Báez agregó que tuvo el placer de acompañarla durante el acto de juramentación, celebrado en la Cámara de Representantes del estado de Maryland.

“Coraje, empatía y perseverancia son palabras que mejor describen el ejemplo de ser una mujer dominicana”, concluyó.

Peña-Melnyk, legisladora del Partido Demócrata, representa a los condados de Prince George’s y Anne Arundel. Nació en la República Dominicana y emigró a Estados Unidos a temprana edad.

Trayectoria legislativa

Peña-Melnyk integró el Comité de Salud y Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes de Maryland entre 2007 y 2025. Durante ese período, formó parte de varios subcomités, entre ellos Salud Pública y Cuidados a Largo Plazo, Operaciones Gubernamentales, Seguros y Productos Farmacéuticos, y Salud Pública y Disparidades en la Salud de las Minorías.

En 2022, fue ddesignada presidenta de ese comité, convirtiéndose en la latina de mayor rango en la historia de la Asamblea General de Maryland.

Además, es miembro del Caucus Legislativo Negro de Maryland y de la organización Legisladoras de Maryland. También es miembro fundadora del Caucus Legislativo Latino de Maryland, del cual fue su primera presidenta.

En octubre de 2019, Peña-Melnyk —quien se identifica como afrodescendiente y latina— criticó públicamente una propuesta que obligaba a los legisladores a elegir entre pertenecer al caucus negro o al caucus latino. Tras esas críticas, la iniciativa fue retirada.